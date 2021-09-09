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Некоторые чешские отели из-за коронавирусного кризиса могут быть выставлены на продажу

Некоторые чешские отели из-за коронавирусного кризиса могут быть выставлены на продажу

420on.cz 193
Уменьшение количества туристов, вероятно, изменит ситуацию на рынке гостиничного бизнеса в Праге. Некоторые отели, особенно на окраинах мегаполиса, могут быть полностью закрыты, а другие проданы новым владельцам. Многие отельеры даже не стали открывать гостиницы в этом сезоне, а пообещали это сделать только в 2022 году.
Фото: Inna Bystrakova
Некоторые чешские отели из-за коронавирусного кризиса могут быть выставлены на продажу

Об этом сообщил президент Ассоциации торговли и туризма (SOCR) Томаш Проуза. Пропали не только туристы, но и сотрудники гостиниц, которые часто уезжали на заработки за границу.

«Города, в которых проживали в основном иностранцы — Прага, Чески-Крумлов, курортные города — все еще находятся в упадке, а ситуация в Праге очень плохая, многие отели заполняются только на треть, а сотрудники уезжают. Постоянные сотрудники покидают чешские курорты и начинают работать на немецких конкурентов за границу, и вернуть их будет практически невозможно», — сказал Проуза.

В Праге, по словам главы SOCR, почти треть отелей вообще не открылись, в большинстве случаев собственники приостановили работу и уволили сотрудников. Это, по крайней мере, предотвратило чрезмерную задолженность и банкротство. «Но многие из них не рассчитывают открыться до Пасхи в следующем году. А некоторые даже ищут покупателей для закрытых отелей», — добавил Проуза.

Ян Халирж, генеральный директор компании Hotel Invest, специализирующейся на продаже отелей, сказал, что ситуация на рынке пока еще не так драматична. «Конечно, есть компании, которые затронуты ситуацией и не могут ей противостоять, но массовых продаж на рынке отелей нет. Инвесторы обычно имеют дело с долгосрочным горизонтом и не хотят продавать под давлением», — сказал он.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус кризис Чехия гостиницы
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