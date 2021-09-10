Инфляция в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет

Инфляция в Чешской Республике в августе составила 4,1% что является самым высоким показателем с ноября 2008 года. На рост цен, помимо прочего, повлияли высокая стоимость жилья и топлива, сообщило в пятницу Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Фото: Pixabay

По сравнению с прошлым месяцем инфляция в Чехии выросла на 0,7 процентных пункта (в июле этот показатель составлял 3,4%).

«По сравнению с августом прошлого года цены на товары выросли на 3,6%, а цены на услуги — почти на 5%», — сказала Павла Шедива из ČSÚ.

Люди платят намного больше, чем год назад, в основном за строительные материалы, аренду или энергию. Стоимость аренды увеличилась на 2,5%, расходы на воду и канализацию — на 5,5%. Стоимость собственного жилья выросла на 8,2% из-за подорожания материалов.

Больше всего подорожало автомобильное топливо — цены на бензин и дизель выросли на 19% по сравнению с августом 2020 года.

«В то время как вклад транспортного сектора в общую инфляцию будет постепенно снижаться в ближайшие месяцы, расходы на жилье и продукты питания постепенно станут основными факторами роста общей инфляции в конце этого года», — сказал аналитик Мирослав Новак.

Помимо транспортных расходов, на 5% выросли цены на услуги общественного питания, а также на табак и алкогольные напитки. В частности, пиво в Чехии подорожало на 6,3%.

Чешский национальный банк ожидает, что к концу года инфляция останется на уровне 4%, а в течение всего следующего года будет значительно выше 3%.

Источник: novinky.cz

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