Amazon откроет второй складской комплекс в Чехии

Интернет-магазин Amazon строит новый складской комплекс в Коетине (Оломоуцкий край), благодаря которому будет создан более 2000 новых рабочих мест.

Строительство логистического центра в индустриальном парке на окраине Коетина завершится в следующем году. Его полный ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Amazon уже приступил к набору первых сотрудников, пока в основном специалистов. Основной набор сотрудников, которые будут обрабатывать заказы клиентов в Коетине, запланирован на второй квартал 2022 года, сообщил 17 сентября генеральный директор Amazon в Чешской Республике Михал Шмид.

Amazon будет расширять ассортимент своей продукции и поддерживать растущее число независимых малых предприятий, которые продают свои товары через ее интернет-магазин. Сотрудники центра подготовят, упакуют и отправят покупателям небольшие предметы, такие как книги, электронику и товары народного потребления. Производство в Коетине будет оснащено современной техникой, в том числе роботизированными установками. Это сокращает время обработки заказа.

«Создавая новые постоянные рабочие места, мы можем лучше реагировать на растущий спрос клиентов. Они дополнят 4000 постоянных рабочих мест, которые мы уже создали в Чехии и это результат, которым мы гордимся», — сказал Шмид.

По словам мэра Коетина Леоша Птачека, индустриальный парк на территории бывшего сахарного завода является большим преимуществом для города, из которого молодежь часто уезжает на заработки в другие города.

Amazon — крупнейший интернет-магазин в мире. Вместе с Google, Apple и Microsoft он входит в так называемую большую четверку технологических компаний мира. Amazon работает в Чешской Республике с 2013 года, инвестировав в общей сложности более 26 миллиардов крон. Первый дистрибьюторский центр Amazon в Чехии был открыт в 2015 году в деревне Добровиз. Сейчас в компании работает более 4000 человек.

Источник: novinky.cz

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