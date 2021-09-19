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В Чехии доля молодых людей, живущих с родителями, увеличилась

В Чехии доля молодых людей, живущих с родителями, увеличилась

420on.cz 75
Доля людей в возрасте до 26 лет, живущих со своими родителями в Чешской Республике, увеличилась на восемь процентных пунктов по сравнению с прошлым годом — до 23%. Из-за кризиса с коронавирусом все больше людей опасаются, что не смогут приобрести собственное жилье. В прошлом году их было 62%, а в сентябре этого года — уже 77%.
В Чехии доля молодых людей, живущих с родителями, увеличилась

Это следует из результатов исследования Generali Investments, проведенного агентством Ipsos. В опросе участвовали 1050 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Благодаря мерам по борьбе с коронавирусом доля людей, которые выбрали аренду квартиры или дома для проживания, увеличилась на два процентных пункта и составила 10%. Также выросло количество чехов, у которых возникли проблемы с оплатой аренды.

В общей сложности 6 из 10  чехов опасаются, что нынешняя ситуация ухудшила их шансы на получение собственного жилья. 77% людей опасаются, что не смогут купить или отремонтировать недвижимость.

«Цены на жилье неуклонно росли в течение нескольких лет, кризис с коронавирусом ничего не изменил. Напротив, пандемия сильно повлияла на сбережения или доходы чехов, многие отказались от идеи покупки собственной недвижимости. Рынок реагирует на эту ситуацию: активизировалось строительство проектов, предназначенных не для продажи, а исключительно для сдачи жилья в аренду», — заявили в Generali Investments. Например, стоимость новых квартир в Праге выросла за последние шесть лет на 113% — до 118 480 крон за квадратный метр.

Если в 2020 году 12% чехов говорили, что они готовы жить в небольшой квартире, сейчас так считают только 8%. Более трети готовы переехать в другой город, в 2002 года таких было всего 21%.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Чехия молодёжь покупка недвижимости цены Прага Опрос общественного мнения
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