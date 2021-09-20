Чешские компании планируют массово набирать персонал

На промышленных предприятиях и в логистике практически отсутствуют неквалифицированные рабочие. Однако из-за низкого уровня безработицы и отсутствия интереса не всегда удается заполнить имеющиеся вакансии.

Например, на чешском предприятии Emco работает около трехсот человек по всей стране. Семьдесят из них работают на заводе недалеко от Литомержице, который сейчас активно ищет сотрудников. «У нас не хватает людей, как на базовых производственных должностях, так и на должностях складских рабочих», — сказал генеральный директор компании Мартин Ягода.

Компания вкладывает средства в автоматизацию производства, тем не менее, заводу нужно как минимум 15 новых сотрудников. Если эти вакансии не заинтересуют чехов, то завод будет трудоустраивать украинцев, с которыми у компании есть хороший опыт.

Около 16% работодателей планируют нанимать новых сотрудников до конца года. Больше всего вакансий будет в обрабатывающей промышленности, строительстве, а после кризиса с коронавирусом — также в сфере услуг по размещению и питанию.

Новых сотрудников планирует нанять авиакомпания Eurowings, которая открывает штаб-квартиру в Праге. Интерес к вакансиям большой. «Мы одна из немногих авиакомпаний Европы, которая снова набирает сотрудников. На сотню предлагаемых нами вакансий уже подали заявки более шести тысяч пилотов и бортпроводников из Чехии», — сказал генеральный директор Eurowings Йенс Бишоф.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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