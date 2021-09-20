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ČOI: во втором квартале 2021 года почти 80% интернет-магазинов нарушили закон

ČOI: во втором квартале 2021 года почти 80% интернет-магазинов нарушили закон

420on.cz 308
Почти 80% интернет-магазинов, проверенных Чешской торговой инспекцией (ČOI) во втором квартале этого года, не соблюдали закон. Чаще всего нарушения касались защиты прав потребителей, в частности, операторы интернет-магазинов не предоставляли покупателям информацию о возврате товара и внесудебном урегулировании потребительских споров.
ČOI: во втором квартале 2021 года почти 80% интернет-магазинов нарушили закон

Из-за эпидемии covid-19 возрос интерес к онлайн-шопингу. 

«Результаты проверок подтвердили, что все еще имеет место большое количество нарушений прав потребителей в сфере интернет-продаж», — сказал директор ČOI Моймир Безецны.

С апреля по конец июня 2021 года инспекторы провели 371 проверку операторов отечественных интернет-магазинов и обнаружили нарушения в 287 случаях. За отчетный период ČOI наложила 452 штрафа на 2,64 миллиона крон за выявленные недостатки. Помимо несоблюдения закона о защите прав потребителей, инспекторы часто обнаруживали, что некоторые продавцы занимаются недобросовестной коммерческой практикой, предоставляя ложную или только частичную информацию, которая влияет на решение покупателя о покупке товара.

ČOI также обнаружила нарушения других правовых норм и Европейского регламента о маркировке состава материала текстильных изделий при продаже одежды.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Торговая инспекция Чехия интернет магазины
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