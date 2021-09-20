Минтруда Чехии предлагает увеличить минимальную зарплату до 18 000 крон

Министр труда Чехии Яна Малачова предложила с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату в стране с 15 200 до 18 000 крон. Премьер-министр Андрей Бабиш считает, что окончательное решение по этому поводу должен принять новый состав правительства уже после октябрьских выборов.

По данным Министерства труда и социальных дел, в Чешской Республике работают более пяти миллионов человек, при этом около 139 000 из них получают минимальную зарплату (15 200 крон).

Минимальный размер оплаты труда устанавливается постановлением кабинета министров. Яна Малачова предлагает поднять самый низкий заработок с нынешних 15 200 до 18 000 крон, то есть примерно на 18%. Профсоюзы поддерживают эту инициативу, работодатели выступают против. Они указывают, что малые и средние предприятия еще не оправились от последствий эпидемии коронавируса и не могут на такую сумму повышать зарплату работникам.

«Среди работодателей и профсоюзов настолько разные взгляды, что будет лучше отложить принятие решения до того момента, как будет выбран следующий состав правительства. Спешить некуда», — сказал Бабиш после трехсторонней встречи.

По словам Малачовой, с другой стороны, государство будет собирать больше налогов, а более высокая заработная плата поддержит экономику, потому что люди будут больше тратить.

В случае увеличения минимальной зарплаты до 18 000 крон затраты на каждого работника вырастут на 44 957 крон в год. Это обойдется работодателям в 16 миллиардов крон, а государству и государственному сектору — в 1,3 миллиарда.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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