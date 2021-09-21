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Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет

Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет

420on.cz 130
​В конце августа 2021 года чешское Бюро по труду зарегистрировало 97 747 безработных в возрасте старше 50 лет. По данным исследования в рамках проекта Neviditelní, проведенному в конце прошлого года, безработица в этой возрастной группе на тот момент затрагивала 77 400 человек.
Фото: pixabay
Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет

Уровень безработицы в Чешской Республике в августе составил 3,6%. Количество людей, ищущих работу, уменьшилось на 4 289 — до 267 889 человек в августе по сравнению с июлем.

Пожилым сотрудникам, особенно с определенной квалификацией, которые живут в небольших городах, трудно найти работу в другом месте в случае банкротства компании. «На показатели безработицы по всей Чешской Республике не повлияет крах фабрики или перемещение производства, но в регионе, где есть крупный работодатель, это вызовет экономические проблемы», — сказал Алеш Род из Центра экономического анализа CETA.

Безработица в пожилом возрасте влечет за собой, помимо отсутствия доходов, потерю навыков. Затраты государства на одного безработного старше 50 лет достигают почти полумиллиона крон в год.

Бюро труда Чешской Республики предлагает этой группе соискателей широкий спектр возможностей, будь то переподготовка, консультирование или, например, дотации на открытие предпринимательской деятельности. Реализуются несколько региональных проектов, предназначенных для людей старше 50 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
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