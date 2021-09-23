ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов

В будущем одного зарядного устройства должно хватить для зарядки любого мобильного телефона или планшета, продаваемого в Евросоюзе. Европейская комиссия в четверг представила предложение по правилам, которые потребуют от всех производителей адаптации к стандарту USB-C.

По мнению ЕС, унификация зарядного кабеля должна облегчить жизнь клиентам и сократить объем электронных отходов.

Предложение также предусматривает, что производители не будут добавлять зарядное устройство в каждую упаковку при продаже телефона или планшета, как это делается сейчас. План, поддержанный большинством депутатов Европарламента, ранее подвергался критике со стороны компании Apple.

«Все больше товаров продается вместе с различными зарядными устройствами, которые нельзя использовать с другим оборудованием или в которых просто нет необходимости», — сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Новые правила распространяются не только на телефоны или планшеты, но и на электронные устройства для чтения книг, камеры, динамики или беспроводные наушники.

Комиссия ЕС много лет работала над едиными стандартами зарядных устройств и до сих пор преуспела в сокращении нескольких десятков ранее использовавшихся устройств до трех посредством переговоров с производителями.

Если предложение будет поддержано как Европейским парламентом, так и государствами-членами Евросоюза, продажи зарядных устройств, отличных от USB-C, прекратятся в течение нескольких лет. Также производители будут продавать электронику отдельно от зарядных устройств.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz