Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции

Более 80% чехов боятся роста цен. Однако 62% людей не намерены в ближайшем будущем предпринимать какие-либо шаги со своими финансами, которые могли бы смягчить обесценивание денег. Об этом свидетельствует опрос агентства Ipsos среди 1050 респондентов.

Инфляция в Чехии достигла 4,1% в августе что является максимальным с ноября 2008 года.

Боязнь обесценить собственные деньги одинакова для мужчин и женщин. Однако по месту проживания они существенно различаются. Жители Либерецкого края меньше всего обеспокоены инфляцией (68%), за ними следуют жители Высочины (86%).

37% чехов заявили, что хранят деньги на обычном банковском счете. Примерно 25% опрошенных планируют свои средства инвестировать. Мужчины более склонны к инвестициям, чем женщины (30% против 17%).

Хотя инвестиционные возможности в последнее время расширились из-за появления новых инвестиционных платформ Fintech и открылись для более мелких инвесторов, чехи по-прежнему относительно консервативны в области инвестиций. Вложения в ценные бумаги (9%) также популярны среди чехов, как и вложения в недвижимость (10%).

Осторожность чехов в отношении более крупной инвестиционной деятельности также может быть связана с тем простым фактом, что многие люди не имеют достаточных финансовых резервов. Половина людей имеет в своем распоряжении менее 100 000 крон. Только 13% респондентов заявили, что их финансовые резервы превышает полмиллиона. Около четверти людей говорят, что у них не остается для инвестиций.

Таким образом, чехи намерены бороться с инфляцией в основном с помощью сбережений. На вопрос, привыкли ли они копить, 76% респондентов ответили утвердительно.

Источник: ceskenoviny.cz

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