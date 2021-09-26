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В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон

В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон

420on.cz 285
В прошлом году медицинские страховые компании выплатили 352,2 миллиарда крон, что на 34 миллиарда больше, чем в предыдущем году. Взносы за медицинское страхование, полученные страховщиками, составили 358 миллиарда крон — на 8% больше, чем в 2019 году. Прибыль составила 5,8 миллиардов крон.
В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон

Расходы выросли на 11% в годовом исчислении — они увеличивались значительно быстрее, чем доходы государственной системы медицинского страхования. Положительный результат в основном обусловлен значительным увеличением выплат для лиц, застрахованных государством, что принесло системе дополнительно 25,4 миллиарда крон по сравнению с прошлым годом.

С другой стороны, в материалах правительства указывается, что эпидемия затронула и 2021 год, поэтому некоторые связанные с ней расходы не будут полностью отражены в результатах этого года.

В этом году на показатели системы государственного медицинского страхования повлияют, например, экстраординарные вознаграждения медицинских работников за вторую волну эпидемии, а также дополнительные компенсации на 2020 год в некоторых сегментах, которые предусмотрены апрельской поправкой к закону.

Количество застрахованных, за которых государство платит взносы, увеличилось почти на 80 тысяч и составило 5,96 миллиона человек. В это число помимо безработных также входят пенсионеры, дети и родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

В конце прошлого года власти Чешской Республики зарегистрировали 10,55 миллиона застрахованных лиц, из которых у крупнейшей Všeobecná zdravotní pojišťovna было 5,94 миллиона клиентов (56%). Вторая по величине Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR обслуживает 1,3 миллиона клиентов, а третья Česká průmyslová zdravotní pojišťovna —1,27 миллиона клиентов. 

Источник:  ceskatelevize.cz

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Темы
страховые компании Чехия страхование Медицина и фармацевтика
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