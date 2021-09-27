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Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон

Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон

420on.cz 229
Чешская полиция хочет построить новый ангар для вертолетов и дронов в аэропорту Вацлава Гавела в пражском Рузине за 800 миллионов крон. Строительство может начаться в 2023 году и продлится около двух лет.
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон

В настоящее время в распоряжении полиции есть девять вертолетов EC-135 и шесть вертолетов Bell 412. У полиции есть еще один ангар в аэропорту Брно-Туржаны.

Полиция планирует заключить меморандум о строительстве нового ангара с пражским аэропортом в октябре, а затем начать тендер на строительство. 

«Это решение будет подтверждено подписанием меморандума. Впоследствии инвестиционный план будет зарегистрирован и будет объявлен тендер по выбору проектанта», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала.

Нынешний ангар Воздушной службы полиции Чешской Республики был построен в 1916 году и первоначально находился в аэропорту Хеб. Во время Второй мировой войны его перевезли и установили в аэропорту Прага-Рузине, где он находится до сих пор. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция Чехия аэропорт Прага строительство
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