Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон

Чешская полиция хочет построить новый ангар для вертолетов и дронов в аэропорту Вацлава Гавела в пражском Рузине за 800 миллионов крон. Строительство может начаться в 2023 году и продлится около двух лет.

В настоящее время в распоряжении полиции есть девять вертолетов EC-135 и шесть вертолетов Bell 412. У полиции есть еще один ангар в аэропорту Брно-Туржаны.

Полиция планирует заключить меморандум о строительстве нового ангара с пражским аэропортом в октябре, а затем начать тендер на строительство.

«Это решение будет подтверждено подписанием меморандума. Впоследствии инвестиционный план будет зарегистрирован и будет объявлен тендер по выбору проектанта», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Хана Мала.

Нынешний ангар Воздушной службы полиции Чешской Республики был построен в 1916 году и первоначально находился в аэропорту Хеб. Во время Второй мировой войны его перевезли и установили в аэропорту Прага-Рузине, где он находится до сих пор.

Источник: ceskenoviny.cz

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