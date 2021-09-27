Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
21.72
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10d 20 °C
Самым богатым человеком в Чехии стала Рената Келлнерова

Самым богатым человеком в Чехии стала Рената Келлнерова

420on.cz 456
Рейтинг самых богатых чехов и словаков, составляемый еженедельником Euro, впервые в этом году возглавила женщина, вдова Петра Келлнера — Рената Келлнерова. Она управляет имуществом владельца финансовой группы PPF Петра Келлнера, который трагически погиб в марте 2021 года.
Самым богатым человеком в Чехии стала Рената Келлнерова

Суммарные активы 100 самых богатых чехов и словаков, по данным издания Euro, оцениваются в 1,6 триллиона крон.

Стоимость имущества Ренаты Келлнеровой и ее семьи оценивается в 250 миллиардов крон. По сравнению с предыдущим рейтингом, составленным в 2019 году, это означает снижение на 20 миллиардов крон. Основная причина — уменьшение стоимости компании Home Credit, а также трагическая смерть главы PPF в марте этого года. «Петр Келлнер, вероятно, будет незаменим в своей роли главного корпоративного стратега», — отмечает журнал Euro.

Второе место в рейтинге занял чешский магнат в области недвижимости, владелец CPI property group Радован Витек с активами 98 миллиардов крон, третье — Даниэл Кржетински (EPH), ведущий бизнес в основном в энергетическом секторе (83 миллиардов крон). На четвертом месте — владелец финансовой группы KKCG Карел Комарек (80 миллиардов крон).

Замыкает пятерку самых богатых чехов и словаков Патрик Ткач, уроженец Братиславы, с активами, оцениваемыми в 72 миллиарда крон.

В этом году шестое место в рейтинге занял премьер-министр Бабиш, которому издание приписывает активы на 68 миллиардов крон. По сравнению с предыдущим рейтингом это на 3 миллиарда меньше. «Это связано со снижением прибыльности холдинга Agrofert, формальным владельцем которого являются два трастовых фонда семьи Бабиша», — указывает Euro.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия рейтинг Петр Келлнер Словакия
Читайте
по теме 
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон
27.09.2021 10:13 Экономика
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон
229
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша
27.09.2021 09:04 Общество
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша
621
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
26.09.2021 22:02 Экономика
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
3276
В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон
26.09.2021 10:11 Экономика
В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон
870
Последние новости:
27
сентября
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон
27.09.2021 10:13 Экономика
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон
229
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша
27.09.2021 09:04 Общество
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша
621
26
сентября
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
26.09.2021 22:02 Экономика
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
3276
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину
26.09.2021 16:14 Общество
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину
854
В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон
26.09.2021 10:11 Экономика
В 2020 году чешские страховые медицинские компании заработали 5,8 миллиардов крон
870
25
сентября
Администрация Праги закроет некоторые летние террасы ресторанов
25.09.2021 16:31 Общество
Администрация Праги закроет некоторые летние террасы ресторанов
2488
Бесплатная студенческая юридическая консультация вновь откроется в октябре в Праге
25.09.2021 09:56 Общество
Бесплатная студенческая юридическая консультация вновь откроется в октябре в Праге
941
Полиция разыскивает вооруженного грабителя, укравшего восемь тысяч крон из отеля
25.09.2021 09:14 Общество
Полиция разыскивает вооруженного грабителя, укравшего восемь тысяч крон из отеля
1266
24
сентября
На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков
24.09.2021 19:20 Экономика
На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков
1573
Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста
24.09.2021 12:29 Общество
Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста
1139


Мобильная версия