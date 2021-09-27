Самым богатым человеком в Чехии стала Рената Келлнерова

Рейтинг самых богатых чехов и словаков, составляемый еженедельником Euro, впервые в этом году возглавила женщина, вдова Петра Келлнера — Рената Келлнерова. Она управляет имуществом владельца финансовой группы PPF Петра Келлнера, который трагически погиб в марте 2021 года.

Суммарные активы 100 самых богатых чехов и словаков, по данным издания Euro, оцениваются в 1,6 триллиона крон.

Стоимость имущества Ренаты Келлнеровой и ее семьи оценивается в 250 миллиардов крон. По сравнению с предыдущим рейтингом, составленным в 2019 году, это означает снижение на 20 миллиардов крон. Основная причина — уменьшение стоимости компании Home Credit, а также трагическая смерть главы PPF в марте этого года. «Петр Келлнер, вероятно, будет незаменим в своей роли главного корпоративного стратега», — отмечает журнал Euro.

Второе место в рейтинге занял чешский магнат в области недвижимости, владелец CPI property group Радован Витек с активами 98 миллиардов крон, третье — Даниэл Кржетински (EPH), ведущий бизнес в основном в энергетическом секторе (83 миллиардов крон). На четвертом месте — владелец финансовой группы KKCG Карел Комарек (80 миллиардов крон).

Замыкает пятерку самых богатых чехов и словаков Патрик Ткач, уроженец Братиславы, с активами, оцениваемыми в 72 миллиарда крон.

В этом году шестое место в рейтинге занял премьер-министр Бабиш, которому издание приписывает активы на 68 миллиардов крон. По сравнению с предыдущим рейтингом это на 3 миллиарда меньше. «Это связано со снижением прибыльности холдинга Agrofert, формальным владельцем которого являются два трастовых фонда семьи Бабиша», — указывает Euro.

Источник: novinky.cz

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