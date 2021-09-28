Еврокомиссия перечислила Чешской Республике 23 миллиарда крон

Европейская комиссия сегодня отправила Чешской Республике первый платеж из чрезвычайного фонда, предназначенного для восстановления экономики после коронавирусного кризиса. В общей сложности Чехия получит 915 миллионов евро (более 23,2 миллиарда крон), на которые страна имеет право в рамках авансов, предназначенных для предварительного финансирования отдельных проектов.

Всего в ближайшие годы Чехия получит финансовую поддержку от ЕС на сумму до 180 миллиардов крон. Однако одним из условий комиссии по высвобождению дополнительных денег является то, что чешские власти устранят системные недостатки в процедуре предотвращения конфликта интересов высокопоставленных политиков.

Чехия, как и другие страны Евросоюза, получит кризисный пакет денег на основе своего плана восстановления, который был одобрен странами-членами в начале сентября. Чешское правительство обязалось инвестировать 41% собственных средств в проекты, связанные с улучшением климата, и 23% — в информационные технологии. Таким образом, республика выполнила основные условия Еврокомиссии.

«Этот план будет играть ключевую роль в поддержке движения Чешской Республики к более экологичному и цифровому будущему. Я также рада тому, что в плане делается особый упор на повышение устойчивости чешской системы здравоохранения для подготовки к будущим вызовам», — сказала председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Однако, по мнению Брюсселя, Чешская Республика все еще имеет недостатки в выявлении и борьбе с конфликтами интересов высокопоставленных политиков. Поэтому власти Чехии должны устранить эти проблемы не позднее середины следующего года, иначе как минимум часть денег из фонда может быть потеряна. Еще в 2019 году аудит Европейской комиссии подтвердил конфликт интересов у Андрея Бабиша. В документах ЕС уверждается, что в качестве главы правительства Бабиш оказывает влияние на дотационную политику и, как следствие, получает дополнительную прибыль через концерн Agrofert. В отчете подчеркнуто, что это противоречит правилам Евросоюза. Бабиш отрицает эти обвинения, заявляя, что он соблюдал чешское законодательство.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: