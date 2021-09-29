65% чешских предпринимателей почувствовали на себе последствия пандемии

Пандемия коронавируса затронула 65% индивидуальных предпринимателей. Чаще всего им приходилось менять ориентацию бизнеса, каждый второй не рассчитывал на прибыль, а примерно каждый восьмой закрыл свой бизнес.

Согласно опросу, проведенному NMS Research, пандемия коронавируса и связанные с ней правительственные меры так или иначе повлияли на бизнес 65% самозанятых людей. 25% из них должны были сосредоточиться на новом ассортименте товаров и услугг или поменять сферу деятельности.

Каждый восьмой предприниматель прекратил свой бизнес, у каждого девятого последствия пандемии затронули его сотрудников (9% не повышали зарплату работникам, а 2% вынуждены были сократить персонал).

Положительный эффект от мер по борьбе с пандемией зафиксировали 6 предпринимателей из 100, которые участвовали в опросе.

«Некоторым предпринимателям удалось максимально использовать ситуацию и расширить свой портфель продуктов или услуг и предложить инновации, которые в противном случае не возникли бы или потребовали бы больше времени для разработки», — рассказали авторы опроса.

49% опрошенных предпринимателей не ожидают, что их бизнес принесет им прибыль. Менее 25% даже ожидают убытков.

Только 27% самозанятых заявили, что ведут бизнес с прибылью. В подавляющем большинстве случаев (72%) они заявили, что хотят оставить его в качестве дополнительного источника доходов.

Во время пандемии коронавируса предприниматели также могли использовать различные бонусы или субсидии от государства. Хотя право на одну из субсидий имели до 45% предпринимателей, только половина из них смогла сориентироваться в этом вопросе.

Источник: novinky.cz

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