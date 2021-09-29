Цены на электроэнергию лучше зафиксировать сейчас

Оптовые цены на электроэнергию на бирже в настоящее время достигают рекордного уровня и это скоро будет отражено в прайс-листах поставщиков. По оценкам экспертов, цена на электроэнергию к концу года вырастет примерно на 20%, что будет означать увеличение стоимости электричества примерно на 10% или на несколько тысяч крон в год для чешских семей.

Если у потребителя заключен контракт на поставку электроэнергии на неопределенный срок или фиксация скоро заканчивается, в договоре можно зафиксировать действующую цену на срок от одного года до трех лет. Как правило, чем выше период фиксации, тем ниже цена.

«Сегодня рынок прогнозирует рост цен, и в то же время мы находимся в ситуации, когда некоторые поставщики электричества еще не отразили более высокие цены на акции в своих прайс-листах. В таком случае фиксированная цена обязательно окупится, потому что очевидно, что в следующем году высокая биржевая цена отразится на конечной стоимости электроэнергии для потребителей», — сказал главный экономист BH Securities Штепан Кржечек.

«Цена на электроэнергию на бирже продолжает расти, поэтому можно ожидать, что летом рост цен может быть даже больше, чем ожидалось. Сейчас это около 107,50 евро за мегаватт-час, а летом было около 100 евро», — отмечают аналитики. По словам Кржечека, рост цен продолжится и в следующем году.

«Цены на электроэнергию вырастут на 20%, и на этом, к сожалению, не закончится. Ожидается дальнейший рост цен, хотя, вероятно, не столь значительный», — сказал он.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: