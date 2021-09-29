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Хаос в правительстве из-за эпидемии covid увеличил бюрократию в чешских фирмах

Хаос в правительстве из-за эпидемии covid увеличил бюрократию в чешских фирмах

420on.cz 96
​Средняя небольшая компания в Чешской Республике тратит 272 часа в год на оформление документов и бюрократию. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 49 часов. Увеличение в основном связано с введением государственных мер против распространения коронавируса.
Хаос в правительстве из-за эпидемии covid увеличил бюрократию в чешских фирмах

Об этом свидетельствуют результаты Индекса бюрократии, который пятый год подряд составляет Liberal Institute. Директор организации Мартин Панек сообщил, что индекс рассчитывает время, необходимое для выполнения всех известных наложенных государством административных обязательств, которые небольшая компания должна выполнить в течение одного года работы.

«Неспособность правительства справиться с пандемией в 2021 году оказалась проблематичной, что нашло отражение в ряде хаотических нормативных актов, — отметил он.

В случае обязательного тестирования в компаниях наиболее проблематичным было не само тестирование, а общение с ответственными государственными органами, регистрация и обязательное архивирование результатов. Регулярный сбор информации о действующих противоэпидемических мерах, которые часто меняются, потребовал много времени. «Задача государства заключалась в том, чтобы принимать прозрачные и предсказуемые решения по противоэпидемическим мерам и своевременно информировать общественность об этих решениях. Предсказуемость и стабильность абсолютно необходимы для управления такой ситуацией. Однако государство полностью провалилось в этой роли», — сказал он.

Панек отметил, что индекс, помимо Чехии, публикуется в Словакии. Там общая бюрократическая нагрузка составила 225 часов, что на восемь часов больше, чем в прошлом году. Индекс также был впервые опубликован в Северной Македонии, где административная нагрузка составляет 146 часов.

Источник: echo24.cz

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бизнес Чехия правительство коронавирус
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