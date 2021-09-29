В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, размещенной на сайте Airbnb

По мнению руководства города, используемые таким образом квартиры должны соответствовать тем же правилам, что и гостиницы. Муниципалитет начал бесплатную юридическую консультацию по этой теме и настаивает на внесении изменений в законодательство.
Согласно данным зарубежных веб-сайтов, посвященных анализу краткосрочного жилья, в Праге есть около 13 600 квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду через цифровые платформы Airbnb и другие подобные сайты. 3600 из них расположены в Праге 1.
Негативные последствия использования квартир для краткосрочного проживания критикуют как пражские муниципалитеты, так и местные жители.
Решение о наложении штрафа было вынесено Строительным управлением Праги 1 и после проверки в августе этого года было подтверждено муниципалитетом. По словам Марвановой, это важный прецедент. «Штрафы могут налагаться повторно, они могут достигать полумиллиона крон», — сказала советник.
Она добавила, что город пытается добиться от Министерства регионального развития выпуска методической инструкции, которая бы давала строительным властям возможность принимать решения в аналогичных случаях. По ее словам, это поможет, если будет больше подобных решений. «Мы хотели бы, чтобы жители или владельцы недвижимости, которые страдают от этой проблемы, обратились в наш консультационный центр, где они получат конкретную юридическую консультацию и подадут жалобу в строительные органы», — сказала Марванова.
Источник: ceskenoviny.cz
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