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В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, размещенной на сайте Airbnb

В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, размещенной на сайте Airbnb

420on.cz 966
Власти Праги впервые наложили штраф в размере 20 000 крон на владельца квартиры за нарушение строительных норм при предоставлении услуг по краткосрочному проживанию через платформу Airbnb. Об этом сообщила сегодня советник Праги по жилищным вопросам Хана Марванова.
В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, размещенной на сайте Airbnb

По мнению руководства города, используемые таким образом квартиры должны соответствовать тем же правилам, что и гостиницы. Муниципалитет начал бесплатную юридическую консультацию по этой теме и настаивает на внесении изменений в законодательство.

Согласно данным зарубежных веб-сайтов, посвященных анализу краткосрочного жилья, в Праге есть около 13 600 квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду через цифровые платформы Airbnb и другие подобные сайты. 3600 из них расположены в Праге 1.

Негативные последствия использования квартир для краткосрочного проживания критикуют как пражские муниципалитеты, так и местные жители. 

Решение о наложении штрафа было вынесено Строительным управлением Праги 1 и после проверки в августе этого года было подтверждено муниципалитетом. По словам Марвановой, это важный прецедент. «Штрафы могут налагаться повторно, они могут достигать полумиллиона крон», — сказала советник.

Она добавила, что город пытается добиться от Министерства регионального развития выпуска методической инструкции, которая бы давала строительным властям возможность принимать решения в аналогичных случаях. По ее словам, это поможет, если будет больше подобных решений. «Мы хотели бы, чтобы жители или владельцы недвижимости, которые страдают от этой проблемы, обратились в наш консультационный центр, где они получат конкретную юридическую консультацию и подадут жалобу в строительные органы», — сказала Марванова.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
квартиры аренда недвижимости Чехия Прага интернет штраф законы
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