Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
22.04
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья

Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья

420on.cz 619
Эпидемия коронавируса усугубила неравенство в Чешской Республике, затронув в основном женщин. Доступность жилья резко снизилась и проблема усугубляется. Правительство больше помогало частным компаниям и не справилось с эпидемией, говорится в годовом отчете чешской коалиции Social Watch (SW).
Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья

Social Watch — это международная сеть организаций, которые занимаются борьбой с бедностью, защитой прав человека, улучшением климата и продвижением равных возможностей. Чешская коалиция состоит из десяти организаций. Отчет этого года был озаглавлен «Корпоративные интересы разрушают планету и демократию».

Во время эпидемии в мире усилилось неравенство в отношении доступности медицинской помощи. В бедных странах не хватает вакцин. В Чехии коронавирусный кризис поразил в основном женщин.

«И до эпидемии они находились в неравном положении, будь то различия в зарплате на одинаковых должностях или тяжелое бремя неоплачиваемой работы. Кроме того, на долю женщин приходится до 80% рабочих мест в области социального обеспечения и здравоохранения. Эти сферы подвергались наибольшему давлению и рискам, удары во многих случаях были фатальными», — отметили авторы отчета. В частности, увеличились случаи насилия в семье. 

В последние годы Social Watch упоминает в отчетах фундаментальную проблему недоступности жилья. В этом году документ указывает на подорожание квартир, отмечает ухудшение ситуации из-за недостаточного строительства и спекулятивных покупок. По мнению коалиции, поможет усиление строительства нового жилья и прогрессивное налогообложение недвижимости.

По его словам, Чехия также отстает в достижении целей устойчивого развития. «Политики должны выполнять свои обязательства, а не использовать их в качестве козыря при подаче заявок на субсидии. Это такая чешская особенность: показывать одно, хотя на самом деле ситуация противоположная», — сказал глава чешской коалиции Social Watch Иржи Сильны. Согласно отчету, правящая коалиция, а также оппозиционные политики не справились с эпидемией.

«Когда правительство не рассчитывает на участие граждан и недостаточно защищает их, а больше заботиться о интересах частных компаний, чешских или транснациональных, это приводит к недоверию со стороны населения и угрозе демократии», — добавил он.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия коронавирус покупка недвижимости экономика работа права человека
Читайте
по теме 
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
30.09.2021 15:56 Экономика
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
225
В начале октября в Чехию придет бабье лето
30.09.2021 11:03 Общество
В начале октября в Чехию придет бабье лето
703
В Мосте под автобусом провалился асфальт
30.09.2021 10:41 Общество
В Мосте под автобусом провалился асфальт
461
В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro
30.09.2021 10:17 Пресс-релизы
В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro
845
Последние новости:
30
сентября
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
30.09.2021 15:56 Экономика
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
225
В начале октября в Чехию придет бабье лето
30.09.2021 11:03 Общество
В начале октября в Чехию придет бабье лето
703
В Мосте под автобусом провалился асфальт
30.09.2021 10:41 Общество
В Мосте под автобусом провалился асфальт
461
В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro
30.09.2021 10:17 Пресс-релизы
В Праге открылась первая кофейня европейской сети Dobro & Dobro
845
Владелец собаки, покусавшей маленького ребенка, заплатит 180 тысяч крон
30.09.2021 09:51 Общество
Владелец собаки, покусавшей маленького ребенка, заплатит 180 тысяч крон
598
Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оштрафовали на 250 тысяч крон
30.09.2021 08:49 Политика
Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оштрафовали на 250 тысяч крон
1102
29
сентября
Птичий грипп, обнаруженный в районе Пршибрам, может передаваться людям
29.09.2021 19:16 Общество
Птичий грипп, обнаруженный в районе Пршибрам, может передаваться людям
950
В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, размещенной на сайте Airbnb
29.09.2021 13:07 Экономика
В Праге впервые оштрафовали владельца квартиры, размещенной на сайте Airbnb
4269
Хаос в правительстве из-за эпидемии covid увеличил бюрократию в чешских фирмах
29.09.2021 12:20 Экономика
Хаос в правительстве из-за эпидемии covid увеличил бюрократию в чешских фирмах
1002
Цены на электроэнергию лучше зафиксировать сейчас
29.09.2021 11:22 Экономика
Цены на электроэнергию лучше зафиксировать сейчас
1628


Мобильная версия