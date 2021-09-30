Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья

Эпидемия коронавируса усугубила неравенство в Чешской Республике, затронув в основном женщин. Доступность жилья резко снизилась и проблема усугубляется. Правительство больше помогало частным компаниям и не справилось с эпидемией, говорится в годовом отчете чешской коалиции Social Watch (SW).

Social Watch — это международная сеть организаций, которые занимаются борьбой с бедностью, защитой прав человека, улучшением климата и продвижением равных возможностей. Чешская коалиция состоит из десяти организаций. Отчет этого года был озаглавлен «Корпоративные интересы разрушают планету и демократию».

Во время эпидемии в мире усилилось неравенство в отношении доступности медицинской помощи. В бедных странах не хватает вакцин. В Чехии коронавирусный кризис поразил в основном женщин.

«И до эпидемии они находились в неравном положении, будь то различия в зарплате на одинаковых должностях или тяжелое бремя неоплачиваемой работы. Кроме того, на долю женщин приходится до 80% рабочих мест в области социального обеспечения и здравоохранения. Эти сферы подвергались наибольшему давлению и рискам, удары во многих случаях были фатальными», — отметили авторы отчета. В частности, увеличились случаи насилия в семье.

В последние годы Social Watch упоминает в отчетах фундаментальную проблему недоступности жилья. В этом году документ указывает на подорожание квартир, отмечает ухудшение ситуации из-за недостаточного строительства и спекулятивных покупок. По мнению коалиции, поможет усиление строительства нового жилья и прогрессивное налогообложение недвижимости.

По его словам, Чехия также отстает в достижении целей устойчивого развития. «Политики должны выполнять свои обязательства, а не использовать их в качестве козыря при подаче заявок на субсидии. Это такая чешская особенность: показывать одно, хотя на самом деле ситуация противоположная», — сказал глава чешской коалиции Social Watch Иржи Сильны. Согласно отчету, правящая коалиция, а также оппозиционные политики не справились с эпидемией.

«Когда правительство не рассчитывает на участие граждан и недостаточно защищает их, а больше заботиться о интересах частных компаний, чешских или транснациональных, это приводит к недоверию со стороны населения и угрозе демократии», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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