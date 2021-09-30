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Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают

Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают

420on.cz 225
Сегодня правление Чешского национального банка (ЧНБ) значительно повысило процентные ставки. Ключевая процентная ставка, которая является основной в том числе для расчета ипотечных кредитов, выросла на 0,75 процентного пункта — до 1,5%. В последний раз правление банка увеличивало базовую ставку более чем на 0,5 процентного пункта в 1997 году.
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают

По мнению экономистов, основной причиной повышения ставок является рост инфляции в Чехии, которая в августе превысила 4%. К концу года базовая процентная ставка может вырасти до 2%, полагают аналитики.

На последнем заседании в начале августа правление ЧНБ уже повысило процентные ставки на 0,25 процентного пункта — до 0,75%. Тогда банки заявили, что не будут немедленно реагировать на летнее повышение ключевой ставки, однако они будут повышать процентные ставки по кредитам, исходя из текущей рыночной ситуации. Тарифы по ипотеке уже начали расти в предыдущие месяцы. Они учитывают ряд факторов, включая будущее повышение процентных ставок ЧНБ.

«Правление банка таким образом реагирует на растущее ценовое давление в чешской экономике. Инфляция представляет собой риск для экономики: дисбаланс, который приведет к колебаниям цен и других ожиданий в экономике и, в конечном итоге, к замедлению экономического роста», — сказал главный экономист Generali Investments CEE Радомир Яч.

Сегодня ЧНБ также повысил ломбардную ставку на 0,75 процентного пункта — до 2,50%. Ломбардная ставка — это процент, по которому коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка под залог ценных бумаг. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
ипотеки покупка недвижимости кредитование инфляция Чехия банки процентные ставки
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