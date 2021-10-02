Уровень безработицы среди выпускников средних школ в Чехии вырос до 6%

За последние два года уровень безработицы среди выпускников чешских средних школ увеличился с 3,3% до 6,2%. Самая неблагоприятная ситуация в таких сферах, как торговля, гастрономия или сфера услуг, которые больше всего пострадали от коронавирусного кризиса. Выпускникам медицинских, химических и электротехнических специальностей легче найти работу.

Это следует из исследования Национального педагогического института (NPI) о безработице выпускников средних школ. В институте ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в будущем.

Согласно анализу NPI, до вспышки эпидемии коронавируса уровень безработицы среди выпускников, вероятно, был самым низким за новейшую историю Чешской Республики. Причина заключалась в высоком спросе на рабочую силу из-за роста экономики и в то же время в долгосрочном сокращении численности старшеклассников, которое было связано со снижением рождаемости после 1990 года. В последние годы сокращение числа выпускников прекратилось. Одновременно наблюдается снижение темпов экономического роста, связанное с пандемией.

В апреле 2020 года средний уровень безработицы среди выпускников средних школ по данным NPI составлял 4,4%, тогда как в предыдущие два года — около 3,3%. «В течение следующего года положение выпускников снова значительно ухудшилось, общий уровень безработицы в апреле 2021 года вырос до 6,2%», — подсчитали в институте.

По данным института, такие сферы как медицина, химия и электротехника сейчас обеспечивают достаточную подготовку к трудоустройству. Уровень безработицы среди выпускников этих школ составляет до 7,7%. Гораздо хуже ситуация в торговле, где до 26,1% выпускников не могут найти работу. Согласно анализу, количество безработных также увеличилось больше, чем в других профессиях, например, среди плотников, каменщиков, массажистов, парикмахеров, визажистов, мясников и поваров.

В ближайшее время будет увеличиваться безработица среди выпускников, поскольку работодатели будут скорее нанимать людей с опытом. В то же время нынешние выпускники из-за дистанционного обучения часто даже не имели достаточной практической подготовки.

В 2020 году среднюю школу в Чехии окончили около 80 тысяч человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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