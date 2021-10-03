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За 9 месяцев этого года налоговые поступления в Чехии увеличились на 15 миллиардов крон

За 9 месяцев этого года налоговые поступления в Чехии увеличились на 15 миллиардов крон

420on.cz 70
По данным на конец сентября этого года общие налоговые поступления государства без отчислений на социальное страхование выросли на 2% (14,8 миллиарда крон) в годовом исчислении — до 744,3 миллиарда крон.
За 9 месяцев этого года налоговые поступления в Чехии увеличились на 15 миллиардов крон

Государство получило 323,6 миллиарда крон в виде налога на добавленную стоимость (НДС), что на 22,4 миллиарда крон больше, чем годом ранее. Еще 159,6 миллиарда крон собрано в виде налога на прибыль, что на 42,9 миллиарда крон больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, опубликованных Минфином в данных по госбюджету на конец сентября.

Подоходного налога с населения за три квартала государство получило на 41,1 миллиарда крон меньше, чем в прошлом году, то есть на 120 миллиардов крон. Министерство финансов заявило, что на результаты повлияли налоговые изменения с этого года, в частности, сокращение налоговой базы более чем на 25% и увеличение скидки для налогоплательщиков. Снижение было обусловлено и выплатой компенсационных бонусов предпринимателям в период пандемии. 

В конце сентября в государственный бюджет поступило 503,8 миллиарда крон налогов без учета взносов на социальное страхование, то есть на 11,6 миллиардов меньше. Дефицит бюджета в конце сентября вырос до 326,3 миллиарда крон, что стало худшим сентябрьским показателем с момента основания Чешской Республики.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
бюджет Чехия налоги Министерство финансов
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