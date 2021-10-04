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Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр

Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр

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​Цена на бензин Natural 95 в Чехии поднялась в среднем до 34 крон, что стало самым высоким показателем за последние семь лет. Однако рост цен еще далек от завершения и в ближайшие недели стоимость топлива увеличится. Причина — рост цен на нефть на рынке, а также более высокий спрос на топливо.
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр

В течение нескольких лет автомобилисты могли позволить себе покупать бензин менее чем по 30 крон за литр. Даже в мае прошлого года средняя цена составляла около 26,10 крон за литр. Однако с тех пор цены постепенно росли. В начале этого года средняя цена составляла 27,90 крон за литр, однако в начале октября топливо подорожало до 34 крон за литр. В годовом исчислении бензин подорожал более чем на 6,20 кроны.

Причина столь резкого роста — текущая динамика нефтяного рынка, когда цена нефти Brent составляет около 80 долларов за баррель. Однако главный экономист BH Securities Штепан Кржечек отмечает, что бензин не был таким дорогим даже три года назад, когда Brent превышала отметку в 85 долларов за баррель.

По его словам, в ближайшие недели ожидается дальнейший рост цен. Не исключено, что средняя стоимость  Natural 95 будет составлять 37 крон за литр.

Экономист Лукаш Кованда считает, что цены будут еще выше и зимой в некоторых регионах Чехии будут составлять 40 крон за литр, как это было в 2012 году. Однако, по его словам, виноваты и автозаправочные станции, которые повышают цены не только из-за стоимости нефти, но и по причине инфляции.

Источник: echo24.cz

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Темы
бензин Чехия цены инфляция
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