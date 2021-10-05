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Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке

Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке

420on.cz 403
​Банки ČSOB и Česká spořitelna в ответ на решение Чешского национального банка (ЧНБ) о повышении ключевой ставки изменили тарифы по ипотечным кредитам. ČSOB объявил, что с 11 октября повысит процентные ставки по ипотечным кредитам с фиксированным сроком на три, пять и семь лет на 0,3 процентных пункта. Новая процентная ставка по наиболее часто используемым ипотечным кредитам с пятилетней фиксацией составит 2,99%.
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке

Банк Česká spořitelna с 7 октября повысит процентные ставки по ипотеке в среднем на 0,4 процентных пункта. Таким образом, минимальная процентная ставка для фиксации на пять и восемь лет будет составлять 3,14% процента годовых.

Как уже сообщал 420on, на прошлой неделе правление ЧНБ значительно повысило процентные ставки. Ключевая процентная ставка, которая является основной в том числе для расчета ипотечных кредитов, выросла на 0,75 процентного пункта — до 1,5%. В последний раз правление банка увеличивало базовую ставку более чем на 0,5 процентного пункта в 1997 году. Основной причиной повышения процентных ставок является рост инфляции, которая в августе превысила 4%.

«Два года рекордно низких ставок по ипотеке остались позади, и теперь необходимо корректировать их уровень в соответствии с рыночными тенденциями. Поэтому в ответ на решение ЧНБ мы решили перейти на более высокие ставки. Несмотря на постепенный рост ставок, ипотека остается привлекательным продуктом для клиентов. Поэтому мы не ожидаем резкого падения спроса на жилищные кредиты», — сказал Ян Садил, член совета директоров ČSOB.

Другие чешские банки также могут повысить тарифы по ипотеке. «Мы рассматриваем возможность повышения ставок. Мы скорректируем наши процентные ставки в ответ на действия ЧНБ», — заявила пресс-секретарь Raiffeisenbank Петра Копецка. В настоящее время банк предлагает ипотеку со сроком погашения на пять лет под 2,79%. О возможном повышении ставок заявили в UniCredit Bank.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки кредитование ипотеки покупка недвижимости Чехия процентные ставки
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