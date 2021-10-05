Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре

Уровень безработицы в Чешской Республике в сентябре составил 3,5%, тогда как в августе этот показатель был на уровне 3,6%.В сентябре этого года Бюро труда зарегистрировало 262 142 безработных, что примерно на 5700 меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 14 900 меньше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Управлением труда Чешской Республики. Аналитики ожидали такого развития событий.

В конце сентября через бюро по трудоустройству работодатели предложили 357 911 вакансий. Это примерно на 5200 меньше, чем в августе. По сравнению с сентябрем прошлого года количество вакансий увеличилось почти на 41 300.

«Рынок труда восстановился за последний месяц. Каникулы закончились и компании вновь нанимают сотрудников. Возобновилось производство, хотя работодатели часто сталкиваются с простоями из-за нехватки материалов и компонентов», — сообщило Управление труда Чешской Республики.

В начале года безработица выросла до 4,3% из-за ограничений во время эпидемии коронавируса и постепенно снижается с марта. «Несмотря на то, что в прошлом году безработица несколько выросла благодаря антивирусной программе, «черные сценарии» не оправдались», — заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова.

Во многих регионах, несмотря на начало сезонного спада, сохраняется интерес к сезонным рабочим в сельском хозяйстве, садоводстве, лесном и рыбном хозяйстве. Компании ищут сотрудников в сферах животноводства, питания и торговли.

Среди регионов самый высокий уровень безработицы был в сентябре в Моравскосилезском и Устьянском областях — 5,3%. Второе место занимает Карловарский край — 4,5%. Напротив, самый низкий уровень безработицы остается в Пардубицком крае — 2,2%.

Источник: ceskenoviny.cz

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