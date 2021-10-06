Газ подорожал на 40% за день

Рост цен на природный газ в Европе резко ускоряется. Цена ключевого контракта с поставкой в ​​ноябре в среду выросла на 40% и впервые превысила 160 евро (примерно 4000 крон) за мегаватт-час. Об этом свидетельствуют данные центра Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, который определяет цены на европейском рынке.

Во вторник цена ноябрьского контракта выросла примерно на двадцать процентов и впервые превысила 100 евро. Всего за два дня цена на газ с доставкой в ​​следующем месяце выросла примерно на 60%. «Почти невозможно объяснить, как и почему цена на газ растет так быстро и такими темпами», — сказал аналитик ICIS Том Мажец-Мансер.

По мнению большинства аналитиков, рост цен связан с экономической активностью, низкими запасами газа и приближающимся отопительным сезоном. Также были заявления о том, что Россия манипулирует ценой, чтобы быстро запустить новый трубопровод «Северный поток - 2».

Россия отрицает ответственность за рост цен. «Мы настаиваем на том, что Россия не играет никакой роли в том, что сейчас происходит на европейском газовом рынке», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, рост цен является результатом сочетания нескольких факторов, в том числе усилий Евросоюза по быстрому переходу на возобновляемые источники энергии, отмечает агентство DPA.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Европа, поскольку она не заключила достаточно контрактов для долгосрочных поставок российского газа. «Их политика заключалась в том, чтобы отказаться от долгосрочных контрактов, и эта политика оказалась неправильной», — заявил президент России на встрече с представителями российской энергетической отрасли, сообщает AFP.

Европейский Союз уже приступил к решению проблемы быстрого роста цен на энергоносители, в том числе на природный газ. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила в среду, что ЕС планирует пересмотреть правила газового рынка к концу года, чтобы гарантировать, что рост цен на энергию не помешает восстановлению экономики после пандемии covid-19.

Согласно текущему заявлению президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз рассмотрит, среди прочего, разделение ранее привязанных цен на газ и электроэнергию или создание общих стратегических запасов газа.

Поставки газа в Европу сейчас ниже, чем обычно, но их достаточно для покрытия потребления в зимний период. «До конца года я предложу реформу газового рынка. В этом контексте я рассмотрю вопросы, связанные с хранением и безопасностью поставок», — сказала Симсон. По ее словам, ЕС следует подумать о совместных закупках и ускорить переход на более дешевые возобновляемые источники энергии.

Источник: ceskatelevize.cz

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