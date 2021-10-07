Бабиш: правительство готово отменить НДС на электроэнергию

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, правительство готово временно отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию, чтобы предотвратить влияние роста цен на электричество для потребителей.

Об этом Бабиш заявил в среду в ходе предвыборных дебатов, которые транслировало Чешское телевидение.

«Мы готовы снизить НДС на электроэнергию до нуля», — сказал Бабиш. По его словам, его нынешний кабинет, который, вероятно, выйдет в отставку после парламентских выборов, также может его применить.

В ближайшие месяцы цены на электроэнергию для чешских домохозяйств вырастут не только на электричество и газ, но и, например, на уголь. Что касается электроэнергии и газа, аналитики ожидают, что цены на нефиксированные продукты осенью вырастут как минимум на 20% из-за высоких оптовых цен. Это значит, что обычная чешская семья будет платить за электричество на несколько тысяч крон больше.

Министерство промышленности и торговли начало поиск решений по смягчению последствий роста цен на энергоносители для домохозяйств с низкими доходами. «Мы ищем оптимальную модель, подходящую форму субсидии для домохозяйств. Через несколько дней концепция будет подготовлена ​​и представлена​​», — сказал министр промышленности Карел Гавличек.

Компании и домашние хозяйства по всей Европе рискуют получить более высокие счета за электроэнергию. Некоторые страны уже принимают меры по компенсации потребителям более высоких цен на энергоносители. На прошлой неделе Франция объявила, что выделит около 580 миллионов евро (14,7 миллиарда чешских крон) на помощь бедным домохозяйствам в дополнение к долгосрочной помощи, которую она предоставляет для оплаты счетов за электроэнергию. Меры поддержки были также подготовлены правительствами Греции и Испании, где правительство пообещало снизить ставку НДС на электроэнергию с 21% до 10% к концу года.

Источник: novinky.cz

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