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Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%

Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%

420on.cz 464
Годовой рост потребительских цен в Чехии значительно ускорился. В сентябре инфляция выросла до 4,9%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в августе. Основное влияние оказал рост цен на жилье и транспорт, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен был зафиксирован по большинству товаров и услуг. Выросла стоимость собственного жилья выросла, подорожало топливо, табак, автомобили, одежда, общественное питание и мебель для дома», — сказала Павла Шедива, глава департамента Отдел статистики потребительских цен ČSÚ.

ЧНБ установил целевой показатель инфляции на уровне 2%, в то же время существует так называемый диапазон допуска от 1% до 3%, в рамках которого центральный банк пытается поддерживать инфляцию в годовом исчислении. Именно поэтому в последнее время ЧНБ резко повысил ключевую процентную ставку, которая оказывает влияние на тарифы по кредитам.

В годовом исчислении цены на сухое полуобезжиренное молоко также выросли на 7,3%, масла и жиры — на 14%, овощи — на 6,9%. Цены на услуги общественного питания увеличились на 5,5%. 

«Эти значения роста цен в Чешской Республике далеки от окончательных, мы ожидаем их дальнейшего роста, по крайней мере, до начала следующего года», — полагают аналитики.

Источник: novinky.cz

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