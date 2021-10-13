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Bohemia Energy прекращает свою деятельность на рынке Чехии

Bohemia Energy прекращает свою деятельность на рынке Чехии

420on.cz 1139
Крупный чешский поставщик электроэнергии Bohemia Energy закрывается. Как говорится в сообщении компании, подача электроэнергии и газа прекращается незамедлительно.
Bohemia Energy прекращает свою деятельность на рынке Чехии

Bohemia Energy обслуживает около 900 000 клиентов. В компании утверждают, что людям не нужно бояться отключения. Но им следует как можно скорее найти нового поставщика. В группу Bohemia Energy входят Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy и X Energie. Прекращение дечтельности касается клиентов всех этих компаний.

«Мы были вынуждены пойти на этот решительный шаг из-за продолжающегося резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках, где цена на оба поставляемых товара сейчас в три раза выше, чем в прошлом году. Мы всегда старались обеспечить вам самые выгодные условия, но это беспрецедентное увеличение больше не позволяет нам этого делать», - говорится в сообщении компании. Энергоснабжение будет обеспечиваться так называемым поставщиком последней инстанции в течение следующих 6 месяцев. Это обязательство предусмотрено законом. Этими поставщиками в Чешской Республике являются ČEZ, E.ON или Pražská energetika. Согласно рекомендациям Bohemia Energy, люди должны как можно скорее найти нового поставщика.

«Как можно скорее выберите нового поставщика и заключите с ним договор энергоснабжения», — рекомендовала компания.

Словацкая компания Slovakia Energy, которая также входит в группу Bohemia Energy, уже закрылась. Компания обосновала это заявлением ростом оптовых цен на энергоносители, которые значительно выросли в последнее время, а также государственным регулированием цен. Bohemia Energy Group с 1,23 миллиона клиентов и годовым объемом продаж 23 миллиарда крон была крупнейшей группой поставщиков альтернативной энергии в Чешской Республике и Словакии.

Источник: novinky.cz

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