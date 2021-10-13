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Бабиш: 4,3 миллиона чешских семей должны получить компенсацию за высокие цены на электроэнергию

Бабиш: 4,3 миллиона чешских семей должны получить компенсацию за высокие цены на электроэнергию

420on.cz 321
​Заместитель премьер-министра и министр промышленности Карел Гавличек должен в понедельник внести в правительство предложение о компенсации высоких цен на энергию для 4,3 млн домохозяйств. Размер компенсации составит не менее 1500 крон на семью в год.
Бабиш: 4,3 миллиона чешских семей должны получить компенсацию за высокие цены на электроэнергию

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили Гавличек и премьер-министр Андрей Бабиш. 

Ранее Гавличек говорил о том, что он хочет использовать так называемые энергетические чеки, чтобы внести свой вклад в расходы на повышение электроэнергии примерно для 800 000 семей с низкими доходами.

Бабиш также заявил сегодня, что по-прежнему хочет снизить НДС на энергию с 21% до нуля. «Я хочу, чтобы правительство обсудило закон и направило его в Палату депутатов», — сказал он. Европейская комиссия не поддерживает полную отмену НДС на электроэнергию.

Бабиш также призвал Управление по регулированию энергетики (ERO) рассмотреть вопрос об ограничении цен для поставщиков энергии, к которым перейдут клиенты Bohemia Energy. По словам Гавличека, ERO должно договориться с так называемыми поставщиками последней инстанции в ближайшие часы, чтобы обеспечить энергоснабжение по единым ценам и сделать его доступным для потребителей.

Крупный чешский поставщик электроэнергии Bohemia Energy объявил сегодня о прекращении деятельности на чешском рынке. Bohemia Energy обслуживает около 900 000 клиентов. В компании утверждают, что людям не нужно бояться отключения, но им следует как можно скорее найти нового поставщика. В группу Bohemia Energy входят Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy и X Energie. Прекращение деятельности касается клиентов всех этих компаний.

Закон защищает потребителей в случае банкротства поставщика энергии. По закону люди могут получать электроэнергию максимум полгода после того, как компания-поставщик прекратила деятельность. В любой момент в течение этого времени они могут выбрать нового поставщика и переключиться на него без каких-либо ограничений.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
электричество цены Андрей Бабиш правительство компенсация Чехия
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