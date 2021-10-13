Deloitte: во втором квартале 2021 г. цены на квартиры в Чехии выросли почти на 20%

Во втором квартале этого года цены на квартиры в чешской столице и региональных городах Чешской Республики выросли в среднем на 19,6% в годовом исчислении до 80 100 крон за квадратный метр. В то же время этот темп роста, согласно исследованию Deloitte, был самым высоким с 2015 года.

Исследование Deloitte основано на данных портала cenovamapa.org, который обрабатывает информацию о продажных ценах из договоров купли-продажи, зарегистрированных в кадастре недвижимости. Во втором квартале этого года самые дорогие квартиры были в Праге (105 700 крон за квадратный метр), а самые дешевые квартиры — в Усти-над-Лабем (27 700 крон).

В Праге цены на квартиры выросли на 19,2% в годовом исчислении. Самые дорогие квартиры были проданы в Праге 1 (163 800 крон за метр квадратный), на втором месте — Прага 2 (137 900 крон). Самыми дешевыми были квартиры в городских районах Прага 4 (98 400 крон) и Прага 9 (101 200 крон).

Что касается регионов, больше всего квартиры подорожали в Остраве (на 37,6%), в Злине и Карловых Варах (в обоих случаях примерно 32%). Меньше всего цены росли в городах Либерец (на 7,7%), Пльзень (на 11,5%) и Ческе Будеевице (на 14,5%).

Во втором квартале было продано 7 718 квартир на сумму 37,8 миллиарда крон в девелоперских проектах, кирпичных и сборных домах. Их количество увеличилось менее чем на четверть в годовом исчислении, а стоимость увеличилась на 45%. На девелоперские проекты пришлось около 40% от общего количества проданных квартир, на квартиры в панельных домах — менее трети, на кирпичные дома — около четверти.

Больше всего выросли цены на жилье в кирпичных домах — на четверть в годовом исчислении до 80 700 крон за квадратный метр. Цены на квартиры в панельных домах увеличились на 22,3% до 65 300 крон за квадратный метр. В девелоперских проектах квартиры подорожали на 21,8% — до 91 500 крон за квадратный метр.

Во втором квартале на Прагу пришлось более 60% от общего объема продаж. Далее следуют города Брно (8,4%), Пльзень (4,4%), Оломоуц и Пардубице.

Источник: stavebni-forum.cz