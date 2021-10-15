Цены на новое жилье в Брно продолжили рост в третьем квартале

Средняя цена квадратного метра в новостройке выросла до 124 500 крон, что на 10% больше по сравнению со вторым кварталом и на 41%, чем в прошлом году.

Согласно анализу Trikaya, спрос на новые квартиры не падает, несмотря на рост цен. С июля по сентябрь 184 человека (или фирмы) купили новую квартиру в Брно. Четыре квартиры из десяти были однокомнатными.

«Рост цен не остановили даже 300 новых квартир, выставленных на продажу. В среднем каждый покупатель заплатил за квартиру на 70% больше, чем пять лет назад. Тем не менее, новые квартиры не простаивают в течение длительного времени и обычно продаются задолго до получения разрешения на строительство», — сказал Алексей Веселы, генеральный директор Trikaya.

Как сказал представитель Ассоциации архитекторов и строителей Брно Марек Винтер, цены на новостройки в Брно приближаются к ценам в Праге.

Наряду с низкой доступностью квартир непосредственно в Брно растут и цены на новостройки по всему городу. В прошлом году квартиры в районе Брно-Венков продавались в среднем по 64 000 крон за квадратный метр, но за последний год цена поднялась до 95 000 чешских крон, то есть на 50%.

Источник: stavebni-forum.cz

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