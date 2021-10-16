В Чехии самыми непрестижными считаются профессии уборщицы, охранника и рабочего на стройке

К числу наименее престижных профессий в Чешской Республике и в мире относятся уборщица, охранник и рабочий на стройке. Больше всего люди ценят труд врачей и ученых.

Восприятие престижа отдельных профессий в Чехии и в мире не сильно различается, свидетельствует рейтинг, который регулярно составляет Центр изучения общественного мнения Института социологии на основе опросов населения. В целом чехи обычно считают непрестижными те должности, которые не требуют образования, имеют более низкую заработную плату и такие должности часто занимают иностранные рабочие. Это такие профессии, как уборшица, продавец, секретарь, строитель и другие профессии ручного труда.

Нижние ступени рейтинга традиционно занимают клининговые профессии. Это работа, которую можно выполнять без образования или специальной квалификации. Отмечен существенный сдвиг в восприятии важности ряда профессий за последние полтора года.

Выросла важность работы медсестер, врачей и других медицинских работников, которую раньше не так ценили люди. Также вырос престиж других профессий, оказавшихся на передовой при коронавирусном кризисе, - продавцов, водителей общественного транспорта, курьеров, энергетиков и др.

"В последние годы мы с большим уважением относимся к тем, кто зарабатывает себе на жизнь своими руками" , - сказали участники опроса.

Источник: ceskenoviny.cz

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