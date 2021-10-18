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В Чехии цены на электроэнергию вырастут на треть, цены на газ — в два раза

В Чехии цены на электроэнергию вырастут на треть, цены на газ — в два раза

420on.cz 1
​Энергетическая компания ČEZ повысит цены на электроэнергию и газ с января. Генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш оценивает рост цен на электроэнергию примерно на треть, а на газ — в два раза и более. Бенеш. Повышение цены коснется клиентов, для которых цена на следующий год не установлена. Компания объявит об изменениях 1 ноября, они вступят в силу с 1 января.
Фото: Pixabay
В Чехии цены на электроэнергию вырастут на треть, цены на газ — в два раза

«По нашим оценкам, окончательный счет, полученный домохозяйствами, может привести к увеличению примерно на 30% по сравнению с этим годом», — сказал HN глава ČEZ. Он напомнил, что в этом году оптовая цена в Европе выросла до рекордного уровня. По его словам, причин несколько. «С одной стороны, это повышение цены на газ, с которым связана цена на электроэнергию, а с другой стороны, квоты на выбросы стали дороже, а экономика со временем выросла, поэтому спрос на энергию поднялся», — сказал он.

По словам Бенеша, рост цен на газ будет даже выше, чем на электроэнергию. «Здесь ситуация действительно драматичная. Рост будет выше, чем для электроэнергии. Мы не являемся основным поставщиком, здесь есть другие игроки, но, по моим оценкам, окончательный счет увеличится на половину или две трети», — сказал он.

Оптовые цены на электроэнергию и газ в последнее время выросли до рекордных значений, при этом некоторые прейскуранты поставщиков выросли на десятки процентов или во много раз. Помимо потребителей, ситуация также создала проблемы для некоторых поставщиков. На прошлой неделе об уходе с рынка объявили компании Bohemia Energy (примерно 900 000 клиентов), Kolibřík energie (28 000 клиентов) и поставщик газа A-PLUS Energie (150 точек потребления).

«Я бы солгал, если бы сказал, что мы заранее закупили электроэнергию для тех, кто еще не был нашими клиентами. Значит, у новых клиентов уже есть более высокие цены, но мы не откажемся от них», — добавил Бенеш.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
цены Чехия электричество инфляция
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