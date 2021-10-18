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Оборот чешских интернет-магазинов в третьем квартале составил 46,8 миллиарда крон

Оборот чешских интернет-магазинов в третьем квартале составил 46,8 миллиарда крон

420on.cz 1
По данным компании Shoptet, оборот чешских интернет-магазинов в третьем квартале этого года достиг 46,8 миллиарда крон. В годовом исчислении количество интернет-магазинов выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 20% — по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост по сравнению со вторым кварталом показали интернет-магазины, предлагающие инвестиционное золото и нумизматику.
Оборот чешских интернет-магазинов в третьем квартале составил 46,8 миллиарда крон

Хотя лето — обычно самое слабое время года, в третьем квартале 2021 года в Чехии появилось 2 860 новых интернет-магазинов. В настоящее время в Чешской Республике работают 42 173 из них. Это следует из данных компании Shoptet, которая является крупнейшим отечественным поставщиком решений для создания и управления интернет-магазинами. 

По сравнению со вторым кварталом этого года в интернет-магазинах в июле, августе и сентябре было зафиксировано снижение покупок. Оборот был на 7% ниже по сравнению с предыдущим кварталом. Стоимость среднего заказа тоже упала и составила 1 759 крон. В этом году самый высокий показатель был в мае — 2080 крон.

Больше всего зарабатывали интернет-магазины, специализирующиеся на инвестиционном золоте и нумизматике. «Мы наблюдаем рост интереса к драгоценным металлам в форме монет или слитков с первого квартала 2019 года и продолжается по сей день. Из-за ограничений, налагаемых мерами covid, многие клиенты перешли в онлайн», — рассказали владельцы таких сайтов.

Второй по величине прирост по сравнению с предыдущим кварталом на 37% был зафиксирован у онлайн-продавцов эротических товаров. Третье место занимают секторы путешествий и косметики, оба из которых выросли примерно на 28%. Напротив, наибольший спад наблюдался в категории цветов и садоводства.

В целом чехи потратили 196 миллиардов крон в прошлом году в интернет-магазинах, что на 26,5% больше, чем в прошлом году. 

Источник: ceskenoviny.cz

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интернет магазины Чехия
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