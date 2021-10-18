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Правительство согласилось отказаться от НДС на электроэнергию

Правительство согласилось отказаться от НДС на электроэнергию

420on.cz 1
В понедельник правительство уполномочило министра финансов Алену Шиллерову принять решение об отказе от НДС на энергию в ноябре и декабре.
Правительство согласилось отказаться от НДС на электроэнергию

«За эти два месяца граждане не будут платить 21% НДС. Это большая помощь», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш заседанием правительства.

«Это экстраординарный шаг, который министр может предпринять только в случае чрезвычайных обстоятельств», — пояснила Алена Шиллерова. По ее словам, именно такая ситуация сейчас. Бюджету эта мера обойдется в два миллиарда крон.

Этим шагом правительство реагирует на рост цен на электроэнергию и газ. По словам министра, чешские семьи за счет этого не будут платить такую высокую цену за электричество. Шиллерова также потребует, чтобы поправка к закону о НДС была принята в ускоренном порядке.

Кабинет министров также поддержал предложение об отказе от платы за возобновляемые ресурсы для домашних хозяйств с потреблением до трех мегаватт-часов, что составляет восемь миллиардов крон в год. «В общей сложности экономия составит около 1500 крон на одну семью в среднем», — сказал вице-премьер Карел Гавличек.

В ближайшие месяцы цены на электроэнергию для чешских домохозяйств вырастут не только на электричество и газ, но и, например, на уголь.

Что касается электроэнергии и газа, аналитики ожидают, что осенью цены на нефиксированные продукты вырастут на 20% из-за высоких оптовых цен, что может означать, что люди будут платить на несколько тысяч крон в год больше.

Источник: novinky.cz

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Темы
цены электричество Чехия правительство ндс Министерство финансов
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