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Чешский стартап Rossum получил от инвесторов 2,2 миллиарда крон

Чешский стартап Rossum получил от инвесторов 2,2 миллиарда крон

420on.cz 1
Чешская компания Rossum, которая создает платформу для обработки документов, циркулирующих между компаниями с помощью искусственного интеллекта, получила инвестиции в размере примерно 2,2 миллиарда крон (100 миллионов долларов). Это третья по величине сумма, когда-либо полученная чешским стартапом.
Фото: Pixabay
Чешский стартап Rossum получил от инвесторов 2,2 миллиарда крон

Инвестицией руководил американский фонд венчурного капитала General Catalyst. К нему присоединились существующие инвесторы Rossum, британские фонды SeedCamp и Local Globe, а также чешский Miton. Об этом говорится в сообщении компании.

Собранные деньги будут использованы Rossum для дальнейшего расширения, особенно за счет ведущих специалистов. Компания, объем продаж которой за последний год увеличился вдвое в ближайшие год или два хочет найти ещё сотни специалистов в различных областях — от исследований в области искусственного интеллекта и разработки продуктов до маркетинга и продаж. План включает в себя исследовательский центр в Праге для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с чешскими университетами.

«Это очень хорошие новости для Чешской Республики. Rossum базируется в Праге и в ближайшие годы наймет в Праге сотни высококвалифицированных специалистов. Благодаря таким компаниям, как Rossum, Rohlík и другим многообещающим стартапам, в мире появляется технологическая экосистема, которая может дать толчок чешской экономике в целом», — сказал партнер Miton Томаш Матейчек.

Компания Rossum была основана в 2017 году тремя исследователями искусственного интеллекта. В число ее чешских клиентов входят Rohlík.cz или Kiwi, а также Siemens, Veolia и Bosch. 

Две самые крупные инвестиции в отечественный стартап на сегодняшний день были сделаны службой доставки еды Rohlík.cz, которая получила 190 миллионов евро (4,85 миллиарда крон), а затем еще 119 миллионов евро (три миллиарда крон). За ним следует ProductBoard с инвестициями в 72 и 45 миллионов долларов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
инвестиции Чехия экономика бизнес стартапы
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