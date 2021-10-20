Правительство Чехии сохранит льготы на электроэнергию и газ в следующем году

​На внеочередном заседании в среду правительство одобрило поправку к закону, которая позволит снизить ставку НДС на электроэнергию и газ на весь 2022 год. Об этом сообщила министр финансов Алена Шиллерова. Ранее кабинет министров утвердил нулевую ставку НДС на энергию и газ в ноябре и декабре.

Это разрешено положением Налогового кодекса, которое позволяет министру финансов отменить НДС в случае чрезвычайных событий, особенно стихийных бедствий. Списание НДС — это чрезвычайная мера, которую до сих пор Министерство финансов использовало только в отношении респираторов.

Освобождение от НДС на энергию обойдется государству в 2,08 миллиарда крон в месяц.

Электроэнергия и газ сейчас облагаются НДС в размере 21%. Снижение до нуля требует согласия Европейской комиссии. В то же время правительство осознает, что это будет корректировка, которая будет противоречить европейской директиве.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz