Правительство Чехии сохранит льготы на электроэнергию и газ в следующем году

Это разрешено положением Налогового кодекса, которое позволяет министру финансов отменить НДС в случае чрезвычайных событий, особенно стихийных бедствий. Списание НДС — это чрезвычайная мера, которую до сих пор Министерство финансов использовало только в отношении респираторов.
Освобождение от НДС на энергию обойдется государству в 2,08 миллиарда крон в месяц.
Электроэнергия и газ сейчас облагаются НДС в размере 21%. Снижение до нуля требует согласия Европейской комиссии. В то же время правительство осознает, что это будет корректировка, которая будет противоречить европейской директиве.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz