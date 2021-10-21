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Мошенники пытаются обмануть бывших клиентов Bohemia Energy

Мошенники пытаются обмануть бывших клиентов Bohemia Energy

420on.cz 358
Чешское управление по регулированию энергетики (ERÚ) получило первые жалобы на мошенников, которые пытаются злоупотребить ситуацией, связанной с уходом с рынка компании Bohemia Energy.
Мошенники пытаются обмануть бывших клиентов Bohemia Energy

Мошенники предлагают потребителям помощь в выборе нового поставщика, но их услуги могут вызвать у клиентов еще большие проблемы, рассказал пресс-секретарь ERÚ Михал Кеборт. По его словам, мошенники, например, выдают себя за сотрудников ERÚ и рекомендуют людям конкретных поставщиков энергии, однако таких функций у ERÚ нет.

«Эти люди притворяются сотрудниками нашего управления или выдумывают истории о совершенно новом офисе, который призван помогать бывшим клиентам Bohemia Energy. Пока у нас всего несколько десятков жалоб, но потребители обычно не сразу осознают свою ошибку. Вот почему наше предупреждение поступает сейчас, прежде чем появятся тысячи жалоб», — предупредил советник ERÚ Ладислав Гавел.

Bohemia Energy объявила о завершении своей деятельности на прошлой неделе. По данным на конец августа клиентами компании были более 600 тысяч потребителей электроэнергии и почти 300 тысяч — газа. Сейчас ими занимаются так называемые поставщики последней инстанции, то есть основные дистрибьюторы в данной области. К ним относятся ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská и innogy.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
электричество Чехия мошенничество
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