Мошенники пытаются обмануть бывших клиентов Bohemia Energy

Чешское управление по регулированию энергетики (ERÚ) получило первые жалобы на мошенников, которые пытаются злоупотребить ситуацией, связанной с уходом с рынка компании Bohemia Energy.

Мошенники предлагают потребителям помощь в выборе нового поставщика, но их услуги могут вызвать у клиентов еще большие проблемы, рассказал пресс-секретарь ERÚ Михал Кеборт. По его словам, мошенники, например, выдают себя за сотрудников ERÚ и рекомендуют людям конкретных поставщиков энергии, однако таких функций у ERÚ нет.

«Эти люди притворяются сотрудниками нашего управления или выдумывают истории о совершенно новом офисе, который призван помогать бывшим клиентам Bohemia Energy. Пока у нас всего несколько десятков жалоб, но потребители обычно не сразу осознают свою ошибку. Вот почему наше предупреждение поступает сейчас, прежде чем появятся тысячи жалоб», — предупредил советник ERÚ Ладислав Гавел.

Bohemia Energy объявила о завершении своей деятельности на прошлой неделе. По данным на конец августа клиентами компании были более 600 тысяч потребителей электроэнергии и почти 300 тысяч — газа. Сейчас ими занимаются так называемые поставщики последней инстанции, то есть основные дистрибьюторы в данной области. К ним относятся ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská и innogy.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz