ERÚ призвало бывших клиентов Bohemia Energy скорее заключить договор с новым поставщиком

Чешское управление по регулированию энергетики (ERÚ) призвало потребителей, которые после прекращения деятельности Bohemia Energy и ряда других компаний обратились к так называемому поставщику последней инстанции (DPI), не оттягивать заключение нового контракта с выбранным поставщиком.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Совета ERÚ Станислав Травничек.

По его словам, клиенты могут оставаться в режиме DPI до полугода, но эта система служит прежде всего подстраховкой, чтобы люди не остались без электричества и газа. По его словам, выбор стандартного прайс-листа у нового поставщика будет более выгодным вариантом. Это изменение также рекомендовано самими поставщиками DPI.

В последние дни почти миллион точек потребления в Чешской Республике подпали под режим DPI. Помимо 900 000 точек потребления крупнейшего поставщика альтернативной энергии в Чешской Республике — Bohemia Energy Group, пострадали клиенты более мелких поставщиков Kolibřík energie и A-PLUS Energie. Эти компании также объявили о прекращении поставок в связи с рыночной ситуацией.

Что касается электроснабжения, то DPI сейчас в зависимости от конкретного региона являются E.ON Energie (южная часть Чешской Республики), Pražská energetika (Прага и окрестности) и ČEZ Prodej (центральная и северная части страны). Чехия). Что касается газа, это E.ON Energie (Южночешский край), Pražská plynárenská (Прага и ее ближайшие окрестности) и innogy Energie (остальная часть Чешской Республики). Травничек заявил сегодня, что переход на стандартные продукты больше всего окупится для клиентов с высоким потреблением.

«В ежемесячных авансах может быть значительная разница. В то время как регулярные поставщики получают авансы в бюджет за весь год, DPI определяется ожидаемым потреблением в течение следующих шести месяцев. Перейдя на постоянного поставщика, потребители снова будут распределять свои авансы в соответствии со средним значением. годовое потребление, которое сократит их энергозатраты в ближайшие месяцы», — сказал пресс-секретарь ERÚ Михал Кеборт.

Генеральный директор ČEZ Prodej Томаш Кадлец заявил, что цена на электроэнергию в режиме DPI по тарифу распределения D02d для домашних хозяйств в компании составляет 4727 крон за мегаватт-час, и не исключил, что она вырастет. Компании обновляют эти цены раз в месяц. Клиенты по этой ставке, переходящие от других поставщиков, которые устанавливают свою цену на ČEZ на три года, будут платить 3229 крон за мегаватт-час. До недавнего времени у существующих клиентов компании был прайс-лист на трехлетнюю фиксацию в размере 2149 чешских крон за мегаватт-час без НДС.

Компании оправдывают более высокие цены, говоря, что они должны покупать энергию у новых потребителей по высоким ценам, поскольку оптовые цены на электроэнергию и газ достигли рекордного уровня в этом году.

Источник: ceskenoviny.cz