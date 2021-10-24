Польша, Нидерланды и Кипр стали красными на карте для путешественников

Из Польши, Нидерландов и Кипра людям, непривитым против covid-19, с 25 октября, будет труднее вернуться в Чехию. На так называемой карте для путешественников эти страны переходят из оранжевой в красную категорию, что указывает на высокий риск заражения коронавирусом, сообщил Минздрав Чехии.

На основании данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Министерство здравоохранения еженедельно обновляет список стран в соответствии со степенью риска заболевания.

Регионы с низким риском заражения в Европе будут включать Италию, Мальту, Испанию, Ватикан и Канарские острова, а также Мадейру. Из неевропейских стран это Австралия, Бахрейн, Гонконг, Чили, Южная Корея, Иордания, Канада, Катар, Кувейт, Макао, Новая Зеландия, Руанда, Саудовская Аравия, ОАЭ. Тайвань и Уругвай.

В оранжевую категорию войдут Андорра, Дания, Франция, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Швеция, Швейцария, Балеарские острова и Азорские острова.

Для стран, отмеченных зеленым и оранжевым цветом, пассажиры должны заполнить анкету прибытия и пройти тестирование перед въездом в Чешскую Республику или пройти тест на антиген или ПЦР не позднее, чем через пять дней после прибытия.

27 октября городской суд в Праге отменил обязанность заполнять анкету прибытия после возвращения из-за границы. Министерство здравоохранения может пересмотреть это постановление, однако пока ведомство не отреагировало на решение суда.

Список стран с высоким риском заражения будет включать Бельгию, Болгарию, Финляндию, Хорватию, Ирландию, Кипр, Люксембург, Венгрию, Германию, Нидерланды, Польшу, Австрию, Грецию и Словакию. Эстония, Литва, Латвия, Румыния и Словения, а также другие третьи страны за пределами ЕС относятся к темно-красной категории, что указывает на очень высокий уровень риска.

При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого, но не позднее 14-го дня после прибытия. До тех пор человек должен находиться в самоизоляции. Перед пересечением границы тест требуется только в том случае, если человек пользуется общественным транспортом. Также необходимо заполнить анкету прибытия. Хотя городской суд Праги отменил и это обязательство, применяться решение будет только с 1 ноября. Минздрав за это время может скорректировать постановление так, чтобы оно не нарушало закон.

Условия возврата не распространяются на лиц, прошедших полностью вакцинацию или перенесших covid-19 в течение последних 180 дней. Однако остается обязательство заполнить анкету прибытия.

Источник: irozhlas.cz/