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Чехи потратят в этом году на подарки в Интернете не менее 77 миллиардов крон

Чехи потратят в этом году на подарки в Интернете не менее 77 миллиардов крон

420on.cz 72
По оценке Ассоциации электронной коммерции (APEK), чехи в этом году потратят не менее 77 миллиардов крон на рождественские подарки, купленные в интернет-магазинах.
Чехи потратят в этом году на подарки в Интернете не менее 77 миллиардов крон

По сообщению ассоциации, не стоит откладывать покупки на Рождество из-за проблем с поставками товаров и растущей инфляции. APEK ожидает, что наибольший объем заказов будет в период традиционной акции «Черная пятница», которая приходится на 26 ноября этого года, и в первые две недели декабря.

По данным APEK, люди, которые начинают искать подарки незадолго до Рождества, могут столкнуться с ограниченным предложением. APEK предполагает меньший выбор, например, для ноутбуков, телевизоров или мобильных телефонов. Ассоциация также ожидает, что эти продукты станут дороже. «Сейчас продавцы предлагают товары, цены на которые еще не отражают инфляцию и ограниченную доступность, но ситуация может скоро измениться», — сказал исполнительный директор APEK Ян Ветишка.

Чехи привыкли делать покупки в Интернете во время пандемии коронавируса. Исследование APEK показало, что 42% людей сейчас делают больше покупок в интернет-магазинах больше, чем раньше. Согласно APEK, этот год снова станет рекордным для чешских интернет-магазинов, как в целом, так и в рождественский сезон.

По данным APEK и портала Heureka.cz, чехи в прошлом году потратили 196 миллиардов крон в интернет-магазинах, что на 26,5% больше, чем в прошлом году. Ранее Ветишка заявлял, что в этом году оборот интернет-магазинов превысит 200 миллиардов крон.

Источник: t.tyden.cz

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Темы
подарки Рождество интернет Чехия
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