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В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений

В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений

420on.cz 217
По данным Industrial Research Forum, общая площадь сдаваемых в аренду современных производственных и складских помещений в Чехии увеличилась до 9,49 миллиона квадратных метров в третьем квартале 2021 года.
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений

В этом году уже построено 176 600 квадратных метров новых площадей в 12 парках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 16% больше и на 68% — по сравнению с предыдущим кварталом. На момент завершения около 94% проектов уже были сданы в аренду.

По состоянию на конец третьего квартала 2021 года в стадии строительства находилось почти 897,3 тысячи метров складских и производственных площадей, что на 33% больше, чем в предыдущем квартале. Из общего объема строящихся площадей 25% находится в Оломоуцком крае, 19% — в Моравско-Силезском крае и еще 12% — в Южно-Моравском крае. 

Валовый реализованный спрос (включая пересмотр условий) составил 495 500 квадратных метров в третьем квартале 2021 года, что на 6,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
склад строительство недвижимость Чехия
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