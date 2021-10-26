Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба

Во время проверки производства кебаба в районе Прахатиц инспекторами Южночешского регионального ветеринарного управления за последние дни было конфисковано в общей сложности 1300 килограммов мяса. Полуфабрикаты из говядины и мяса птицы будут утилизированы. У оператора не было необходимых разрешений.

Об этом закон сообщил пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Ворличек.

«На производстве были продукты из говядины и птицы неизвестного происхождения, а некоторые продукты имели прошлый срок годности. Инспекторы приказали их утилизировать», — сказал Ворличек.

Он отметил, что в здании был значительный беспорядок и не были соблюдены основные требования действующего законодательства в отношении инфраструктуры и оборудования пищевой промышленности.

Владельцу этого продовольственного бизнеса грозит крупный штраф. В соответствии с Законом о пищевых продуктах за это нарушение он может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов крон, добавил Ворличек.

Источник: novinky.cz