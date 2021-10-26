Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.69
USD
22.16
RUB
0.32
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
03n 10 °C
Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба

Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба

420on.cz 291
Во время проверки производства кебаба в районе Прахатиц инспекторами Южночешского регионального ветеринарного управления за последние дни было конфисковано в общей сложности 1300 килограммов мяса. Полуфабрикаты из говядины и мяса птицы будут утилизированы. У оператора не было необходимых разрешений.
Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба

Об этом закон сообщил пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Ворличек.

«На производстве были продукты из говядины и птицы неизвестного происхождения, а некоторые продукты имели прошлый срок годности. Инспекторы приказали их утилизировать», — сказал Ворличек.

Он отметил, что в здании был значительный беспорядок и не были соблюдены основные требования действующего законодательства в отношении инфраструктуры и оборудования пищевой промышленности.

Владельцу этого продовольственного бизнеса грозит крупный штраф. В соответствии с Законом о пищевых продуктах за это нарушение он может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов крон, добавил Ворличек.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Мясо продукты Чехия производство
Читайте
по теме 
В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков
07.10.2021 15:51 Общество
В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков
5794
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
31.08.2021 09:34 Общество
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
3177
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
14.01.2020 11:48 Экономика
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
3739
Среднестатистический чех за год потребляет 790 кг продуктов
02.12.2019 16:09 Экономика
Среднестатистический чех за год потребляет 790 кг продуктов
4236
Последние новости:
26
октября
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений
26.10.2021 18:30 Экономика
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений
217
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак
26.10.2021 17:27 Общество
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак
221
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на четыре дня
26.10.2021 12:58 Общество
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на четыре дня
876
Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых
26.10.2021 10:09 Коронавирус
Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых
1933
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
26.10.2021 08:44 Общество
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
1426
25
октября
Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых
25.10.2021 21:10 Общество
Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых
1112
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
25.10.2021 18:32 Общество
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
2997
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов
25.10.2021 16:22 Коронавирус
Тестирование на коронавирус будет проводиться в школах восьми регионов
770
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов
25.10.2021 15:19 Общество
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов
1703
28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины
25.10.2021 12:13 Экономика
28 октября в Чехии будут закрыты крупные магазины
4956


Мобильная версия