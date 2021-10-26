Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба

Об этом закон сообщил пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Ворличек.
«На производстве были продукты из говядины и птицы неизвестного происхождения, а некоторые продукты имели прошлый срок годности. Инспекторы приказали их утилизировать», — сказал Ворличек.
Он отметил, что в здании был значительный беспорядок и не были соблюдены основные требования действующего законодательства в отношении инфраструктуры и оборудования пищевой промышленности.
Владельцу этого продовольственного бизнеса грозит крупный штраф. В соответствии с Законом о пищевых продуктах за это нарушение он может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов крон, добавил Ворличек.
Источник: novinky.cz