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Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет

Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет

420on.cz 309
​Цены на недвижимость растут, это ухудшает доступность собственного жилья, в том числе шансы на получение ипотеки. По мнению некоторых банков, решением могут быть ипотечные кредиты на срок более 30 лет. Однако Чешский национальный банк (ЧНБ) выступает против такой инициативы.
Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет

В банковских кругах даже говорят об ипотеке на несколько поколений со значительно более длительным сроком погашения, что снизит требования людей к сумме необходимого дохода.

«Если бы срок погашения жилищной ссуды был продлен, например, до 50 лет, родители с детьми могли бы участвовать в ее погашении. Česká spořitelna (ČS) была первой, кто открыл тему ипотечного кредитования между поколениями, но пока только на уровне размышлений и дебатов», — сказала Вероника Хегрова, представитель портала Hyponamiru.cz.

В качестве регулятора рынка ЧНБ рекомендует банкам максимальный срок погашения ипотеки в 30 лет. Сегодня практически все чешские банки предлагают этот срок погашения.

«Единственный mBank предлагает срок до 40 лет, но у него есть свои правила и особенности. Ипотека с таким долгим сроком погашения может быть предоставлена ​​mBank только в рамках определенного количества правил ЧНБ, а также правил, установленных штаб-квартирой банка в Польше», — уточнила Хегрова.

Česká spořitelna недавно заявила, что эпоха низких процентных ставок по ипотеке подходит к концу, а ставки и цены на недвижимость будут расти.

«Если добавить резкий рост цен на стройматериалы, становится ясно, что доступность нового жилья в ближайшие месяцы значительно снизится. Вот почему мы хотим искать решения в сотрудничестве с регулирующим органом и другими банками, чтобы помочь клиентам получить кредит. Одним из способов может быть продление ипотечного кредита на срок более 30 лет», — сказал Филип Белант из банка Česká spořitelna.

«Срок погашения более 30 лет часто означал бы, что погашение кредита повлияет на весь горизонт экономической деятельности должника или превысит его, что является высокорисковым подходом, учитывая неопределенность в отношении его будущей ситуации с доходами», — отметила пресс-секретарь ЧНБ Петра Водстрчилова. 

По ее словам, ЧНБ не рассматривает изменение подхода к выдаче кредитов. «Увеличение срока погашения ипотечных кредитов — это не способ повысить доступность жилья. Это приведет к росту цен на недвижимость, для приобретения которой семьям придется брать в долг еще больше», — добавила Водстрчилова. В прошлом стандарт предоставления ипотечных кредитов составлял максимум от 20 до 25 лет, но недавно банки увеличили срок выплаты до 30 лет.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки кредитование банки покупка недвижимости Чехия
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