Зимой из аэропорта Праги будут открыты рейсы по 92 направлениям

В соответствии с зимним расписанием полетов, которое вступит в силу в 31 октября, пассажиры смогут летать из аэропорта Праги по 92 направлениям. Появятся новые маршруты в Тель-Авив, Неаполь, Одессу, Киев, Дубай и Амстердам.

Кризис, связанный с коронавирусом, по-прежнему серьезно ограничивает воздушное движение, но в последние месяцы трафик в аэропорту постепенно растет. «Мы рады видеть обновление прежних маршрутов, открытие новых направлений и увеличение частоты существующих рейсов. К середине октября мы обслужили более трех миллионов пассажиров», — сказал председатель совета директоров пражского аэропорта Иржи Пос.

Большинство маршрутов будет предлагаться зимой Ryanair, который будет летать в 26 городов, включая Лондон, Краков или Дублин. Smartwings Group будет осуществлять рейсы в 20 пунктов назначения, таких как Канарские острова, Мадейра или Париж и Стокгольм. После открытия базы Eurowings будет летать из Праги в 13 европейских городов, включая Канарские острова и Барселону.

Перевозчики постепенно обновляют свои маршруты. British Airways снова соединит Прагу с аэропортом в центре Лондона, CSA вернется к маршруту в Копенгаген, Ryanair вновь будет совершать рейсы в Барселону, Париж и Манчестер.

Кроме того, зимой будут открыты новые маршруты. Например, Wizz Air теперь будет летать из Праги в Рим, Катанию и Неаполь, Smartwings — в Дубай и Лондон. Маршрут в Тель-Авив также будет предлагаться авиакомпаниями Israir Airlines, Blue Bird Airways и Arkia Airlines в зимний сезон.

Кроме того, самолеты авиакомпании Bees Airline будут летать из Праги в Одессу, а SkyUp Airlines — в Киев. Ryanair также готовит новые маршруты в Варшаву и Неаполь, Vueling — в Амстердам, Blue Air — в Бухарест.

В сентябре аэропорт Праги обслужил почти 654 тысячи пассажиров. Это примерно на 63% больше, чем в прошлом году, но при этом примерно на две трети меньше, чем в докризисный период. В прошлом году аэропорт потерял 79% пассажиров по сравнению с 2019 годом из-за эпидемии коронавируса.

Источник: ceskenoviny.cz