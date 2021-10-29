На Black Friday большинство чехов планируют покупать модную одежду и косметику

Согласно опросу Proficio, чехи хотят использовать традиционную акцию скидок Black Friday в этом году, чтобы купить одежду и обувь. По сравнению с прошлым годом количество желающих приобрести электронику со скидкой снизилось.

Причина заключается в нехватке товаров, а также в том, что в прошлом году люди проводили больше времени дома и многие из них приобрели технику. В этом году сделать покупки на Black Friday планируют 67% чехов (против 62% годом ранее). Black Friday в этом году приходится на 26 ноября.

Около 40% людей планируют покупать одежду и косметические товары, 36% — игрушки, а 27% — книги. Четверть чехов рассчитывают купить обувь со скидками. 15% людей хотят покупать мобильные телефоны и аксессуары, в прошлом году таких было 24%. 17% намерены приобрести мелкую бытовую технику и мобильные телефоны.

Ассоциация электронной коммерции ранее заявляла, что из-за проблем с поставками товаров из-за нехватки чипов и роста инфляции люди могут столкнуться с ограниченным предложением электроники в этом году. Может быть меньший выбор ноутбуков, телевизоров и мобильных телефонов.

76% тех, кто тратит 5000 крон и более в месяц на покупки в Интернете, планируют воспользоваться скидками во время Black Friday. Воспользоваться скидками планируют 45% чехов, которые делают покупки реже и тратят небольшие суммы.

Опрос проводился консалтинговой компанией Proficio в сотрудничестве с исследовательским агентством Perfect Crowd с 10 по 20 октября. В нем приняли участие 1009 респондентов, совершающих покупки в Интернете, в возрасте от 18 до 65 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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