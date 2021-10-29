Страховые компании в Чехии выплатили свыше 3 миллиарда крон за ущерб от ураганов

Всего, по оценкам страховых компаний, ураганы и торнадо нанесли ущерб на сумму 5,6 миллиарда крон, сообщила сегодня Чешская страховая ассоциация. Общее количество заявлений от пострадавших составило 44 900.
Физическим лицам было выплачено около 1,85 миллиарда крон, предпринимателям — 984 миллиона крон. Средний размер ущерба для граждан составил 69 000 крон, для предпринимателей — 342 000 крон.
По мнению экспертов, июньские и июльские ураганы могут стать четвертым самым дорогостоящим стихийным бедствием с момента основания Чешской Республики в 1993 году. Более крупные убытки принесли ранее три масштабных наводнения в Чехии.
Источник: ceskenoviny.cz
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