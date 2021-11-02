Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.58
USD
22.05
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
04n 10 °C
Минимальная заработная плата в Чехии будет увеличена как минимум до 16 600 крон

Минимальная заработная плата в Чехии будет увеличена как минимум до 16 600 крон

420on.cz 194
​Действующее правительство 5 ноября примет решение о повышении минимальной заработной платы в Чехии, которая в настоящее время составляет 15 200 крон в месяц. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
Минимальная заработная плата в Чехии будет увеличена как минимум до 16 600 крон

Хотя министр труда и социальных дел Яна Малачова продолжает настаивать на увеличении до 18 000 крон, министерство подтвердило, что сейчас рассматривается вариант о повышении минимальной зарплаты  до 16 600 крон.

Малачова ранее заявляла, что в интересах государства, чтобы самые низкие заработки в стране не были ниже, чем в Польше или Словакии. Таким образом, сумма в 16 600 крон может быть компромиссным вариантом, с которым министры правительственной партии ANO могут в конечном итоге согласиться. На прошлой неделе министр финансов Алена Шиллерова заявила, что она выступает за увеличение минимальной зарплаты максимум до 16 200 крон.

После увеличения размера минимальной заработной платы вырастет и так называемая гарантированная оплата труда, которая включает в себя восемь категорий в зависимости от ответственности и сложности работы. 

Представители компаний и профсоюзов не договорились о новом уровне минимальной заработной платы на трехсторонней встрече на прошлой неделе. В то время как профсоюзы поддержали первоначальное предложение Малачовой, представители работодателей предложили увеличение на 550 крон. Теперь последнее слово будет за правительством.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия зарплата работа Министерство труда
Читайте
по теме 
Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию
02.11.2021 15:38 Экономика
Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию
134
В автосервисе в центре Москвы нашли автомобиль, угнанный в Чехии
02.11.2021 11:06 Общество
В автосервисе в центре Москвы нашли автомобиль, угнанный в Чехии
919
Минздрав Чехии прекратил работу мобильного приложения eRouška
02.11.2021 09:36 Коронавирус
Минздрав Чехии прекратил работу мобильного приложения eRouška
780
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
02.11.2021 08:53 Общество
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
558
Последние новости:
02
ноября
Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию
02.11.2021 15:38 Экономика
Самолеты Eurowings будут летать из Праги на Кипр, в Рим и Португалию
134
В автосервисе в центре Москвы нашли автомобиль, угнанный в Чехии
02.11.2021 11:06 Общество
В автосервисе в центре Москвы нашли автомобиль, угнанный в Чехии
919
Минздрав Чехии прекратил работу мобильного приложения eRouška
02.11.2021 09:36 Коронавирус
Минздрав Чехии прекратил работу мобильного приложения eRouška
780
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
02.11.2021 08:53 Общество
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)
558
Полиция в Чехии. Часть 2. Продолжение YouTube-шоу "Как живем?" уже на нашем канале!
02.11.2021 09:41 Общество
Полиция в Чехии. Часть 2. Продолжение YouTube-шоу "Как живем?" уже на нашем канале!
1459
01
ноября
В Праге мужчина без респиратора ударил продавщицу по лицу
01.11.2021 20:20 Общество
В Праге мужчина без респиратора ударил продавщицу по лицу
2524
Компанию, которая продавала квартиры в V Tower на Панкраце, оштрафовали на 700 тысяч крон
01.11.2021 16:15 Экономика
Компанию, которая продавала квартиры в V Tower на Панкраце, оштрафовали на 700 тысяч крон
2434
В Праге сейчас свободны около 8% от общего объема офисных площадей
01.11.2021 15:45 Экономика
В Праге сейчас свободны около 8% от общего объема офисных площадей
599
Германия намерена внести Чехию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом
01.11.2021 14:14 Общество
Германия намерена внести Чехию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом
1839
Причиной падения кабины канатной дороги в Чехии стал обрыв тягового троса
01.11.2021 11:52 Общество
Причиной падения кабины канатной дороги в Чехии стал обрыв тягового троса
1349


Мобильная версия