Минимальная заработная плата в Чехии будет увеличена как минимум до 16 600 крон

​Действующее правительство 5 ноября примет решение о повышении минимальной заработной платы в Чехии, которая в настоящее время составляет 15 200 крон в месяц. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Хотя министр труда и социальных дел Яна Малачова продолжает настаивать на увеличении до 18 000 крон, министерство подтвердило, что сейчас рассматривается вариант о повышении минимальной зарплаты до 16 600 крон.

Малачова ранее заявляла, что в интересах государства, чтобы самые низкие заработки в стране не были ниже, чем в Польше или Словакии. Таким образом, сумма в 16 600 крон может быть компромиссным вариантом, с которым министры правительственной партии ANO могут в конечном итоге согласиться. На прошлой неделе министр финансов Алена Шиллерова заявила, что она выступает за увеличение минимальной зарплаты максимум до 16 200 крон.

После увеличения размера минимальной заработной платы вырастет и так называемая гарантированная оплата труда, которая включает в себя восемь категорий в зависимости от ответственности и сложности работы.

Представители компаний и профсоюзов не договорились о новом уровне минимальной заработной платы на трехсторонней встрече на прошлой неделе. В то время как профсоюзы поддержали первоначальное предложение Малачовой, представители работодателей предложили увеличение на 550 крон. Теперь последнее слово будет за правительством.

Источник: novinky.cz

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