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ČEZ с 1 января увеличит цены на электроэнергию примерно на треть

ČEZ с 1 января увеличит цены на электроэнергию примерно на треть

420on.cz 583
Энергетическая компания ČEZ с нового года повысит цены на электроэнергию. По наиболее распространенным тарифам клиенты будут платить примерно на 30% больше, чем сейчас. Повышение не распространяется на тех, у кого цена зафиксирована в договоре.
ČEZ с 1 января увеличит цены на электроэнергию примерно на треть

Причина повышения — рост оптовых цен на электроэнергию, сказал пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик.

Однако цена за мегаватт-час удваивается по наиболее распространенному тарифу D02. Если сейчас за мегаватт-час люди платили 1700 крон без НДС, то теперь это будет 3120 крон. 

«Для наиболее распространенных тарифов для домашних хозяйств, которые готовят и используют электричество для стандартных целей, изменение прайс-листов будет означать увеличение платежей примерно 250 крон в месяц», — сказал Газдик. Клиенты с активной фиксацией будут платить столько же, как и раньше. ČEZ обеспечила им электроэнергию и будет соблюдать условия фиксации.

Источник: ceskatelevize.cz

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электричество Чехия цены
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